शादी का सपना दिखाकर ठगी का गोरखधंधा, मैट्रिमोनियल साइट और कॉल सेंटर के जरिए लगाया जा रहा था कुंवारों को चूना

Fraud On the Name of Marriage: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शिवपुरी (Shivpuri) में शादी का सपना दिखाकर लोगों से मोटी रकम वसूलने वाले एक फर्जी मैट्रिमोनियल नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. मैट्रिमोनियल साइट और कॉल सेंटर के नाम पर चल रहे इस गोरखधंधे में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए कई महिला संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया. इसके बाद सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

दो जगहों पर एक साथ छापे से मचा हड़कंप

फिजिकल थाना पुलिस ने शिवपुरी शहर के दो अलग-अलग इलाकों में एक साथ दबिश दी. पहली कार्रवाई टीवी टावर रोड स्थित शिव शक्ति नगर के एक मकान में की गई, जहां मैट्रिमोनियल ऑफिस की आड़ में कॉल सेंटर संचालित हो रहा था. इसके बाद झांसी तिराहा क्षेत्र में भारत गैस एजेंसी के ऊपर पहले माले पर बने एक अन्य ऑफिस पर भी पुलिस टीम पहुंची. दोनों जगहों से कई युवतियों और महिलाओं को पूछताछ के लिए फिजिकल थाने लाया गया.

शादी का झांसा देकर वसूली का धंधा

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए लोगों को शादी का भरोसा दिलाते थे. फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद आगे बातचीत और रिश्ते तय कराने के नाम पर अलग-अलग पैकेज बेचने का खेल चलता था. दो महीने के पैकेज के लिए करीब तीन हजार रुपये से लेकर एक साल के पैकेज के लिए तीस हजार रुपए तक वसूले जाते थे. आरोप है कि रकम लेने के बाद न तो शादी होती थी और न ही वादे पूरे किए जाते थे.

स्टाफ के फोन तक कराए जाते थे जमा

थाने लाई गई महिलाओं और युवतियों ने पुलिस को बताया कि ऑफिस में काम के दौरान उनके निजी मोबाइल फोन काउंटर पर जमा करवा लिए जाते थे. उन्हें काम के लिए अलग फोन दिए जाते थे, जिनके जरिए ग्राहकों से संपर्क किया जाता था. पुलिस अब इन्हीं फोन नंबरों और कॉल डिटेल्स के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

7 पर FIR, 3 को नोटिस, जांच जारी

प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. वहीं, तीन अन्य आरोपियों को नोटिस तामील कर कोर्ट में पेश होने के लिए पाबंद किया गया है. पूछताछ के बाद सभी महिलाओं को थाने से छोड़ दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं.

शिवपुरी के फिजिकल थाना प्रभारी नम्रता भदोरिया ने बताया कि पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि यह फर्जी मैट्रिमोनियल नेटवर्क केवल ऑनलाइन ठगी तक सीमित था, या इसके पीछे कोई और अनैतिक गतिविधियां भी संचालित हो रही थीं. फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे मामले में जल्द और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

