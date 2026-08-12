BJP विधायक प्रीतम लोधी का कटा चालान, तिरंगा यात्रा में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर भरना पड़ा 250रु जुर्माना

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति का संदेश देने के लिए निकाली जा रही तिरंगा यात्राएं पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ आयोजित की जा रही हैं. लेकिन एमपी के शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा में तिरंगा यात्रा के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी बाइक पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था. यातायात पुलिस की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, नियमों के तहत उनका चालान काट दिया. खास बात यह रही कि विधायक ने भी कार्रवाई का विरोध करने के बजाय नियमों का सम्मान करते हुए जुर्माना जमा किया.

तिरंगा यात्रा में निकले थे विधायक

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था. इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए. भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी भी समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर यात्रा का हिस्सा बने. इस दौरान उनके हाथ में तिरंगा था और वे उत्साह के साथ यात्रा का नेतृत्व करते नजर आए.

हेलमेट नहीं पहनना पड़ा महंगा

यात्रा के दौरान विधायक हेलमेट लगाए बिना बाइक चला रहे थे. यातायात पुलिस की टीम भी मौके पर व्यवस्था संभाल रही थी. जैसे ही पुलिसकर्मियों ने विधायक को बिना हेलमेट देखा, उन्होंने नियमों के अनुसार कार्रवाई की. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर विधायक का चालान काटा और 250 रुपये का जुर्माना लगाया.

पुलिस ने दिखाई निष्पक्षता

इस घटना की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पुलिस ने जनप्रतिनिधि और आम नागरिक में कोई भेद नहीं किया. बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामले में जिस तरह आम लोगों पर कार्रवाई की जाती है, उसी तरह विधायक पर भी नियम लागू किए. लोगों का कहना है कि यह संदेश कानून के समान रूप से लागू होने की मिसाल है.

विधायक ने किया सहयोग

चालान कटने के दौरान विधायक प्रीतम लोधी ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध नहीं किया. उन्होंने जुर्माना भरते हुए नियमों का पालन करने की बात स्वीकार की. विधायक ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियम सभी के लिए हैं और हर व्यक्ति को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पूरी घटना को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया. देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई की सराहना की, जबकि कुछ लोगों ने इसे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाली घटना बताया.