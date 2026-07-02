8 साल बाद खिलाड़ियों को बड़ी राहत: छत्तीसगढ़ के 156 खिलाड़ी घोषित होंगे उत्कृष्ट, सरकारी नौकरी का रास्ता साफ

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी खुशखबरी आई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा से जुड़े वर्षों पुराने लंबित प्रकरण का समाधान कर दिया गया. बैठक में विभिन्न खेल विधाओं से जुड़े पात्र खिलाड़ियों के दस्तावेजों और अभिलेखों की समीक्षा के बाद 20 खेलों के कुल 156 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने का निर्णय लिया गया. इस फैसले के बाद चयनित खिलाड़ियों के लिए शासकीय सेवा में नियुक्ति का रास्ता खुल गया है. राज्य सरकार का यह निर्णय खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने के साथ-साथ खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा और नियुक्ति से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण करना था. बैठक में पुनः परीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, खिलाड़ियों के आवेदन, खेल उपलब्धियों तथा अन्य अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया गया.

20 खेलों के 156 खिलाड़ियों का चयन

समिति ने निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर 20 विभिन्न खेल विधाओं के कुल 156 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने का निर्णय लिया. लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया के पूरा होने से उन खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी जो वर्षों से चयन और नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे. चयनित खिलाड़ियों की सूची जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित की जाएगी.

Chhattisgarh Sports Quota Jobs: खिलाड़ियों को राहत

सरकारी नौकरी का मिलेगा अवसर

उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने के बाद चयनित खिलाड़ियों को नियमानुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर मिलेगा. सूची जारी होने के बाद संबंधित विभागों के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. इससे खिलाड़ियों को खेल उपलब्धियों के आधार पर सरकारी सेवा में स्थान मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.

वर्षों पुरानी मांग का हुआ समाधान

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा का मामला पिछले कई वर्षों से लंबित था. खिलाड़ी लगातार चयन प्रक्रिया पूरी करने और नियुक्तियों को लेकर मांग उठा रहे थे. अब सरकार द्वारा इस मामले का समाधान किए जाने के बाद खिलाड़ियों और खेल संगठनों में संतोष का माहौल है.

मुख्यमंत्री बोले- खिलाड़ियों को सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुरूप सम्मान और अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल लंबित प्रकरण का निपटारा नहीं है, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम भी है.

पुनः परीक्षण समिति ने की थी जांच

राज्य सरकार द्वारा गठित पुनः परीक्षण समिति ने सभी आवेदनों और उपलब्ध अभिलेखों की विस्तार से जांच की थी. समिति ने पात्रता मापदंडों के आधार पर खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया और अपनी रिपोर्ट उच्चस्तरीय समिति को सौंपी. उसी रिपोर्ट के आधार पर 156 खिलाड़ियों के नामों को मंजूरी दी गई.

पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्ति संबंधी सभी कार्यवाही पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए. उन्होंने कहा कि चयनित खिलाड़ियों को जल्द से जल्द निर्णय का लाभ मिलना चाहिए और प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.

खेल प्रतिभाओं को मिलेगा प्रोत्साहन

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से राज्य के खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होगा. खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवा का अवसर युवा प्रतिभाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने में मदद करेगा. इसके साथ ही राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और नई प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा.

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