Viral Video: शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक! काफिले में अचानक घुस आए कांग्रेसी, उसके बाद क्या हुआ देखिए

MP News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो (Viral Video) तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने केंद्रीय कृषि मंत्री एवं विदिशा लोकसभा सांसद शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की सुरक्षा व्यवस्था (Security Lapse) पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिवराज सिंह चौहान देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे. इसी दौरान कांग्रेस नेता (Congress Leader) रोहित बंडाबाला प्रदर्शन (Farmers Protest Khategaon) करते हुए अचानक शिवराज सिंह के काफिले के सामने आ गए और कार से उतरकर सड़क पर बैठ गए.

क्या था मामला?

रोहित बंडाबाला किसानों की समस्याओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करना चाहते थे. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि बीते दिन ही शिवराज सिंह चौहान के भोपाल और दिल्ली स्थित बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, इसके बावजूद इस तरह काफिले तक पहुंच जाना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.अब इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है?

रोहित बंडाबाला ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि "विगत दिवस हमने कृषि केंद्रीय मंत्री से भेंट कर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे हम किसानों की समस्याओं का समाधान करें किसान देश की रीढ़ हैं, पर आज वही किसान अपनी फसल, लागत और उचित मूल्य को लेकर संघर्ष कर रहा है." उन्होंने आगे लिखा कि "हमारी माँग है कि सरकार किसानों की व्यावहारिक समस्याओं को समझे और ठोस नीतिगत निर्णय लेकर हमें राहत प्रदान करे. जब किसान सशक्त होगा तभी देश समृद्ध होगा. रेलवे और फोर लेन सड़क परियोजनाओं में जिन किसानों की जमीन गई है, उनके उचित मुआवज़े को लेकर हमने काफ़िला रोककर अपनी बात मजबूती से रखी. हमारा उद्देश्य विरोध नहीं,बल्कि न्याय है विकास आवश्यक है लेकिन किसान की ज़मीन और उसकी आजीविका की कीमत पर नहीं हम माँग करते हैं कि प्रभावित किसानों को वर्तमान बाज़ार दर के अनुसार मुआवज़ा और पुनर्वास दिया जाए."

