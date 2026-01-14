दोस्ती का हाथ बढ़ा किया प्यार, शादी का झांसा देकर 12 साल शोषण करने का आरोप; सागर में SP ऑफिस पहुंची पीड़िता

MP News in Hindi: मध्य प्रदेश के सागर जिले से शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने दूध डेयरी पर हुई मुलाकात के बाद एक महिला को प्रेम जाल में फंसा लिया. आरोप है कि फिर शादी का झांसा देकर पिछले 12 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. पीड़िता पुलिस अधीक्षक के दरबार पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की.

जानकारी के अनुसार, पीड़िता और आरोपी की पहचान करीब 12 साल पहले एक दूध डेयरी पर हुई थी. सामान्य बातचीत से शुरू हुआ सिलसिला धीरे-धीरे दोस्ती और फिर कथित प्रेम संबंधों में बदल गया. आरोपी ने महिला को विश्वास दिलाया था कि वह उससे शादी करेगा.

शादी के नाम पर देता रहा झांसा

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ पहली बार संबंध बनाए थे. इसके बाद जब भी महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया, आरोपी कोई न कोई बहाना बनाकर बात टालता रहा. इसी तरह शादी का झांसा देकर वह पिछले 12 साल से महिला का यौन शोषण करता रहा.

हाल ही में जब आरोपी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, तब पीड़िता को ठगे जाने का अहसास हुआ और उसने कानून की शरण ली. इस मामले में ASP लोकेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है.

