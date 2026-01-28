मध्य प्रदेश कांग्रेस के चार नेताओं के साथ राहुल–खरगे की बैठक, बाकी बड़े नेताओं को रखा गया दूर

Madhya Pradesh Congress: कांग्रेस आलाकमान इन दिनों एक-एक कर अपनी अपनी प्रदेश इकाइयों की बैठकें कर रहा है. इसी कड़ी में बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक की. रोचक बात यह रही कि इस बैठक के बारे में प्रदेश कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेताओं को जानकारी तक नहीं थी.

मध्य प्रदेश से चार नेता बैठक में शामिल

राहुल गांधी, खरगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक दल के नेता उमंग सिंघार, सांसद दिग्विजय सिंह और सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल मौजूद रहे. यानी मध्य प्रदेश से केवल चार नेता ! जाहिर है सवाल उठता है कि पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह राहुल समेत एमपी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के बिना कांग्रेस आलाकमान कौन सी रणनीति बना रहा है!

इन नेताओं पर होगी सख़्त कार्रवाई

इस बारे में पूछे जाने पर प्रभारी हरीश चौधरी ने तीखे तेवर के साथ कहा कि आंतरिक बैठक में किसे बुलाना है ये हमारी पार्टी का अधिकार है. मैं सभी नेताओं से संपर्क में हूं. हरीश चौधरी ने आगे कहा कि एमपी में कांग्रेस अनुशासित रास्ते पर चलेगी. पार्टी लाइन से अलग बोलने वाले पर सख़्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. ये पार्टी का निर्देश है जिस पर अमल होगा.

विवादित बयान से राहुल गांधी थे नाराज

दरअसल, सूत्रों के मुताबिक़ बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं के गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाज़ी पर रोक लगाने के निर्देश दिए. सूत्रों के मुताबिक, बीते दिनों विधायक फूल सिंह बरैया के रेप को लेकर दिए गए विवादित बयान से राहुल गांधी नाराज थे. बरैया का बयान बीते दिनों राहुल गांधी के इंदौर दौरे से ठीक पहले आया था.

एमपी कांग्रेस की बैठक

एमपी कांग्रेस की बैठक में पार्टी आलाकमान ने संगठन से लेकर एसआईआर से लेकर तक की समीक्षा की. साथ ही एकजुटता के साथ काम करने के निर्देश दिए. करीब दो घंटे चली बैठक के बाद हरीश चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा. कांग्रेस इनके हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करेगी. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी करीब तीन साल दूर है लेकिन कांग्रेस वापसी की योजना पर अभी से काम कर रही है.

