'पानी पीकर लोग मर रहे, ये कैसी स्मार्ट सिटी...' इंदौर पहुंचे राहुल गांधी ने मरीजों और मृतकों के परिजनों से की मुलाकात

Rahul Gandhi met victims in Bhagirathpura Indore: कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे और बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचकर दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मिले. इसके बाद दूषित जल से प्रभावित भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे हैं. यहां राहुल गांधी पैदल ही गए. राहुल के साथ दिग्विजय सिंह और प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे.

बॉम्बे हॉस्पिटल में मरीजों से की मुलाकात

राहुल गांधी सुबह करीब 11.00 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे. इसके बाद वो सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने इलाज करा रहे 7 मरीजों से मुलाकात की. राहुल गांधी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और इलाज की स्थिति की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी ली.

राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से चर्चा की और 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की.

मृतकों को अर्पित की श्रद्धांजलि

इसके बाद राहुल गांधी भागीरथपुरा पहुंचे, जहां दूषित पानी पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है. भागीरथपुरा पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. राहुल गांधी गीताबाई और जीवनलाल के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया.

राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की.

पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपये का दिया चेक

इसके बाद राहुल गांधी पानी की टंकी के पास स्थित गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. राहुल गांधी ने इस दौरान सभी प्रभावित परिवारों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की. उन्होंने कहा कि यह मदद पीड़ित परिवारों के दुख को कम नहीं कर सकती, लेकिन वे उनके साथ खड़े हैं.

'मैं नेता विपक्ष के तौर पर मुद्दा उठाने आया हूं'- राहुल गांधी

पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यह घटना प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है और दूषित पानी की आपूर्ति के कारण निर्दोष लोगों की जान गई है.

राहुल ने कहा, 'कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटी दिए जाएंगे. ये कैसी स्मार्ट सिटी हैं, इसमें पीने का पानी नहीं है. इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मर गए. ये है अर्बन मॉडल... ऐसा सिर्फ इंदौर में नहीं है, अलग-अलग शहरों में ऐसे हालात हैं.

उन्होंने आगे कहा कि लोग पानी पी कर लोग मर रहे हैं. साफ पानी, प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी है. सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है. यहां की घटना के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज भी यहां साफ पानी नहीं आ रहा है. मैं इनका समर्थन करने आया हूं. ये राजनीति नहीं है. मैं नेता विपक्ष के तौर पर इनका मुद्दा उठाने और मदद करने आया हूं.

निष्पक्ष जांच की मांग

राहुल गांधी ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. बता दें कि राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें: टॉप नक्सल कमांडर पापा राव मुठभेड़ में ढेर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाकर्मियों को बड़ी कामयाबी: सूत्र