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प्रसूता पत्नी के लिए खून का इंतजाम करने दर-दर भटका पति, तनाव में डिलीवरी के दूसरे दिन कर ली आत्महत्या

पन्ना जिले में एक दुखद घटना सामने आई है. जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता पत्नी के इलाज और खून की व्यवस्था को लेकर चिंतित एक नवजात के पिता की मौत के बाद परिवार सदमे में है. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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प्रसूता पत्नी के लिए खून का इंतजाम करने दर-दर भटका पति, तनाव में डिलीवरी के दूसरे दिन कर ली आत्महत्या

एमपी के पन्ना जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है. जिस परिवार में दो दिन पहले नवजात के जन्म की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है. जिला अस्पताल में भर्ती अपनी प्रसूता पत्नी के लिए खून की व्यवस्था करने की चिंता में एक व्यक्ति ने कथित रूप से फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पत्नी की तबीयत को लेकर परेशान था पति

जानकारी के अनुसार, पन्ना जिले के रमजुपुर निवासी 45 वर्षीय महेंद्र सिंह उर्फ बाबू की पत्नी ने दो दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया. परिजनों के मुताबिक, डिलीवरी के बाद महिला के शरीर में खून की कमी हो गई थी, जिसके चलते परिवार उसकी देखभाल और इलाज को लेकर चिंतित था. महेंद्र सिंह भी पत्नी की हालत को लेकर लगातार परेशान बताए जा रहे थे.

खून की व्यवस्था को लेकर बढ़ा मानसिक दबाव

मृतक की बहू रिंकी सिंह के अनुसार, डॉक्टरों ने परिजनों को भरोसा दिलाया था कि सुबह तक आवश्यक व्यवस्था हो जाएगी. इसके बावजूद महेंद्र सिंह काफी तनाव और घबराहट में थे. परिवार के लोगों ने उन्हें कुछ देर आराम करने और खाना खाने के लिए भेजा था, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटे.

नगर सेना ग्राउंड परिसर में मिला शव

बुधवार 5 अगस्त को नगर सेना ग्राउंड परिसर में एक पेड़ पर महेंद्र सिंह का शव लटका हुआ मिला. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

दो दिन पहले घर में गूंजी थी किलकारी

परिवार के लिए यह घटना किसी बड़े दुख से कम नहीं है. जिस घर में नवजात के जन्म के बाद खुशियों का माहौल था, वहीं अब शोक छा गया है. परिजन सदमे में हैं और पूरे गांव में घटना को लेकर चर्चा बनी हुई है. नवजात के जन्म के कुछ ही दिनों बाद परिवार पर यह दुखद संकट आ गया.

घटना की सूचना मिलने पर पन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजनों के बयान दर्ज किए हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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