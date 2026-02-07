एमपी में दर्दनाक हादसा: ट्रक की टक्कर से पति‑पत्नी की मौत, 2 साल की मासूम गंभीर घायल

Nagpur-Bhopal Highway Accident: मध्य प्रदेश के बैतूल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. नागपुर‑भोपाल नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में एक ही परिवार की खुशियां पलभर में उजड़ गईं. तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पति‑पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी दो साल की मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद हाईवे पर अफरा‑तफरी मच गई.

सिंगल पुलिया पर हुआ भीषण हादसा

यह हादसा नागपुर‑भोपाल नेशनल हाईवे पर बांचा गांव के पास सिंगल पुलिया पर हुआ. बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रहे ट्रक ने सामने से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दंपति संभलने तक का मौका नहीं पा सके.

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान विजय यादव और उनकी पत्नी आरती यादव के रूप में हुई है. विजय यादव सोहागपुर में रेलवे गैंगमैन के पद पर कार्यरत थे. परिवार और परिचितों के लिए यह खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं है.

शादी समारोह में जा रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार विजय यादव अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ बाइक से बैतूल में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे. रास्ते में बांचा गांव के पास सिंगल पुलिया पर बैतूल से भोपाल की ओर जा रहे ट्रक ने उनकी बाइक को कुचल दिया.

2 साल की बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती

हादसे में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी दो वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों की टीम बच्ची की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है.



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मृतक दंपति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए शाहपुर भेजा गया है.

हाईवे पर कुछ देर प्रभावित रहा यातायात

हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और ट्रैफिक को धीरे‑धीरे सामान्य किया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से हुआ या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.