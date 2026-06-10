MP राज्यसभा चुनाव में 'खेला', कांग्रेस के पास क्या विकल्प, 3 सीटें जीतकर BJP देगी मात या और सियासत बाकी?

राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला. क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु भेज रही थी. 9 जून की दोपहर करीब 12 बजे से पार्टी के विधायक अपने परिवार के साथ भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचा शुरू हो गए. जहां प्लेन को डिटेन करने का आरोप लगाया गया. यह सब सियासी हलचल चल रही है कि रही कि उधर, भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन पर एफआईआर छिपाने का आरोप लगा दिया. शाम होते-होते चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद कर दिया. इससे सियासत और गरमा गई. कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. सीएम यादव ने आयोग के फैसले का स्वागत कर उसे सही बताया. लेकिन, इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के पास अब क्या विकल्प बचा है. भाजपा ने जैसा कहा था कि वह राज्यसभा की तीनों सीटें जीतेगी, क्या यही होने वाला है.

चुनाव आयोग से मिलेंगे कांग्रेस नेता