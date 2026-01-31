MP में आठवीं की छात्रा बनी मां, बेटी को दिया जन्म, सरकारी हॉस्टल में रहती है, चल रहा था प्रेम प्रसंग    

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम परसामऊ स्थित रहवासी छात्रावास में रहने वाली आठवीं कक्षा की छात्रा ने बेटी को जन्म दिया. उसकी उम्र महज 13 साल है. इस घटना के बाद हॉस्टल वार्डन और एएनएम की भूमिका पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि छात्रावास में रहने के बावजूद बच्ची के गर्भवती होने की जानकारी समय पर किसी को नहीं लगी. यह रहवासी छात्रावास जिला शिक्षा केंद्र के अधीन संचालित होता है.

डीपीसी जीपी बर्मन ने हॉस्टल वार्डन और एएनएम की लापरवाही स्वीकार करते हुए बताया कि पीड़ित छात्रा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी. इस कारण वह अधिकतर समय अपने घर पर ही रहती थी. इस कारण भी इसकी जानकारी नहीं लग सकी.

13 साल की छात्रा ने बेटी को दिया जन्म

जानकारी के अनुसार, बच्ची को जन्म देने वाली 13 साल की छात्रा और नवजात बच्ची स्वस्थ हैं. दोनों जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि छात्रा का उसके गांव में ही रहने वाले एक नाबालिग युवक से प्रेम प्रंसग चल रहा था. महिला थाना प्रभारी किरण वरकड़े ने भी दूरभाष पर डीपीसी के बयान की पुष्टि की है. यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और छात्रावास की व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की बात कही जा रही है.

पुलिस लेगी छात्रा का बयान

पुलिस का कहना है कि पीड़ित छात्रा के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे. जिसके अधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले को लेकर, पीड़िता के पिरजनों से भी पूछताछ की जा रही है.

