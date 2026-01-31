पुल पर काम कर रहा मजदूर लोहे की जाल में फंसा, मौत; जाली काटकर निकाला शव

Bridge Construction Worker Death: एमपी के उज्जैन में पुल निर्माण के काम के दौरान शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. पिलर पर लोहे की जाली चढ़ाते समय एक मजदूर उसी जाली में फंस गया. साथियों ने उसे निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह जाली में बुरी तरह उलझ चुका था. आखिरकार जाली/सरिए काटकर उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

कहां और कैसे हुआ हादसा?

यह घटना मध्यप्रदेश के उज्जैन में इंदौर बायपास पर बन रहे ब्रिज के पास हुई. शनिवार दोपहर शांति पैलेस चौराहे के नजदीक क्रेन की मदद से पिलर पर लोहे की जाली चढ़ाई जा रही थी. इसी दौरान मजदूर अशोक, जो जाली लगाने में लगा हुआ था, अचानक उसी जाली में फंस गया.

मजदूर की पहचान और काम की स्थिति

हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर का नाम अशोक बताया गया है, जो झारखंड का रहने वाला था. वह उज्जैन में चल रहे इस ब्रिज निर्माण कार्य में अन्य मजदूरों के साथ काम कर रहा था. जाली लगाने का काम चल रहा था और उसी वक्त यह दुर्घटना हो गई.

वेल्डिंग मशीन से काटी जाली

अशोक के फंसते ही मौके पर मौजूद अन्य मजदूर दौड़े और उसे निकालने की कोशिश करने लगे. लेकिन जाली में वह इस तरह उलझ गया था कि हाथों से निकालना संभव नहीं हो पाया. इसके बाद वेल्डिंग मशीन मंगाई गई और सरिए/जाली काटकर किसी तरह उसे बाहर निकाला गया.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

जाली से बाहर निकालने के बाद अशोक की हालत गंभीर थी. उसे तुरंत चरक अस्पताल भेजा गया. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम पवन बरिया और नीलगंगा थाना प्रभारी (टीआई) तरुण कुरील मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. फिलहाल नीलगंगा पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है.