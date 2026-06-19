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VIDEO: नर्स ने मरीज को फेंककर मारी ग्लूकोज की बोतल, बोलीं- प्राइवेट में जाकर इलाज कराओ

मुरैना जिला अस्पताल से एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक नर्स मरीज के साथ बदसलूकी करती दिख रही है. आरोप है कि नर्स ने थप्पड़ मारा और ग्लूकोज की बोतल फेंक दी.

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मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में एक स्टाफ नर्स मरीज के साथ बदसलूकी करती दिखाई दे रही है. आरोप है कि नर्स ने मरीज को थप्पड़ मारा, गालियां दीं और गुस्से में ग्लूकोज की बोतल तक फेंक दी. इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है.

वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

दरअसल, मुरैना के जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड का यह वीडियो गुरुवार शाम करीब 6 बजे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में एक स्टाफ नर्स मरीज से तीखी बहस करती नजर आ रही है. यह दृश्य सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया.

नर्स पर बदसलूकी के गंभीर आरोप

वीडियो के आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि नर्स ने मरीज के साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उसे थप्पड़ भी मारा. इतना ही नहीं, गुस्से में उसने मरीज की तरफ ग्लूकोज की बोतल फेंक दी. इस तरह का व्यवहार देखकर लोग हैरान हैं और स्वास्थ्यकर्मियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, मरीज के अटेंडर ने नर्स से ग्लूकोज की बोतल को ब्रेन्यूला से हटाने का अनुरोध किया था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर नर्स अपना आपा खो बैठी और मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

'प्राइवेट में जाकर इलाज कराओ'

वायरल वीडियो में कथित तौर पर नर्स यह कहते हुए भी सुनाई दे रही है कि 'सरकारी अस्पताल में क्यों आते हो, प्राइवेट में जाकर इलाज कराओ.' इस बयान ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है और सरकारी अस्पतालों की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए हैं.

मरीज पक्ष ने बनाया वीडियो

बताया जा रहा है कि यह वीडियो मरीज के साथ आए परिजनों ने ही रिकॉर्ड किया है. बाद में इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को न सिर्फ बेहतर इलाज मिलना चाहिए, बल्कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी जरूरी है. ऐसी घटनाएं सामने आने से पूरे स्वास्थ्य तंत्र की छवि प्रभावित होती है. 

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उपेंद्र गौतम
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