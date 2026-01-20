विज्ञापन
सीएम यादव की NDTV से खास बातचीत: बोले- एमपी में बिजली सबसे सस्ती, निवेश के लिए अनुकूल माहौल

एनडीटीवी से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य में बिजली देश में सबसे सस्ती है और निवेश के लिए बेहतरीन माहौल उपलब्ध है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 से पहले उन्होंने बताया कि बीते दो सालों में एमपी में नौ लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है.

CM Mohan Yadav NDTV Interview: विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने NDTV से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने राज्य की विकास रणनीति, निवेश की संभावनाओं और रोजगार सृजन पर खुलकर बात की. सीएम मोहन यादव ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों में शामिल है, जहां जमीन, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भरपूर और सस्ती हैं.

पिछले दो वर्षों में नौ लाख करोड़ का निवेश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि बीते दो सालों में राज्य में करीब नौ लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है. उन्होंने कहा कि सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि उद्योगों को अनुकूल माहौल मिले, जिससे निवेशक राज्य में बेझिझक आएं. निवेश बढ़ने से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं.

बिजली सबसे सस्ती, संसाधन भरपूर

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जमीन और पानी की कोई कमी नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर बताया कि राज्य में बिजली अन्य राज्यों की तुलना में सबसे सस्ती है. अच्छी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी और हर क्षेत्र में आसान आवागमन मध्य प्रदेश की बड़ी ताकत हैं, जो निवेशकों को आकर्षित करती हैं.

नितिन नबीन की नियुक्ति पर खुशी जाहिर

नए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की ताजपोशी पर सीएम मोहन यादव ने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि यह खबर सुनकर उनका दिल “बल्ले‑बल्ले” हो गया. नितिन नबीन को एक गंभीर और अनुभवी नेता बताते हुए सीएम ने भरोसा जताया कि वे सफल अध्यक्ष साबित होंगे. साथ ही उन्होंने उन्हें बाबा महाकाल के दर्शन का न्योता भी दिया, जिसे नितिन नबीन ने स्वीकार कर लिया है.

खनन से लेकर फूड सेक्टर तक अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में खनन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं. सरकार इन सभी सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना रही है. उनका मानना है कि इन क्षेत्रों के विकास से राज्य आर्थिक रूप से और ज्यादा सशक्त होगा.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बड़ी उम्मीदें

दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर ऐसे मंच पर जाएगी, जहां निवेश और तकनीक को राज्य में लाने का मौका मिले. उन्होंने बताया कि जीआईएस के दौरान किए गए एमओयू में से 30 से 35 प्रतिशत समझौते जमीन पर उतर भी चुके हैं. आने वाले समय में इस रफ्तार को और तेज किया जाएगा.

रोजगार और तकनीकी ट्रांसफर पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर तकनीक को अपनाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करना जरूरी है. सरकार रोजगार पैदा करने वाली गतिविधियों को भी प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने जैविक क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योग और कपास सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं की भी चर्चा की.

दिव्यांग युवक की मदद पर सीएम का मानवीय पक्ष

एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि इंदौर में भारत‑न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के दौरान बड़नगर के एक दिव्यांग युवक ने मैच देखने की इच्छा जताई थी. सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आने पर प्रशासन के माध्यम से उसे टिकट उपलब्ध कराया गया. सीएम ने कहा कि दिव्यांग है तो क्या हुआ, वह हमारा भाई ही है और उसकी मदद करना अच्छी बात है.

प्रदेश में निवेश लाने का भरोसा

बातचीत के अंत में सीएम मोहन यादव ने भरोसा दिलाया कि उनके इस दौरे के बाद कई बड़े निवेशक बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने आएंगे. उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से राज्य नए लक्ष्य हासिल करेगा और मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा.

