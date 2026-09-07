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दुबई में MP का दम: 6 विरासत प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी शुरू, 7 दिन तक दुनिया देखेगी मध्य प्रदेश की पहचान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में मध्यप्रदेश की ODOP और GI उत्पाद प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. 6 विरासत उत्पादों की यह प्रदर्शनी 7 दिनों तक चलेगी. दुबई दौरे में निवेश, व्यापार और वैश्विक साझेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें हुईं. AIM Congress 2026 में मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश अवसरों और हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया.

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दुबई में MP का दम: 6 विरासत प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी शुरू, 7 दिन तक दुनिया देखेगी मध्य प्रदेश की पहचान
  • मुख्यमंत्री यादव ने दुबई में मध्यप्रदेश के जिला-एक उत्पाद और जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया.
  • प्रदर्शनी में प्रदेश के छह प्रमुख विरासत उत्पादों को प्रदर्शित कर वैश्विक पहचान और कारीगरों को नए अवसर दिए.
  • दुबई दौरे के दौरान MP के वैश्विक निवेश मिशन की शुरुआत हुई और एआईएम कांग्रेस 2026 में भागीदारी की योजना बनाई.
प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं?

मध्यप्रदेश ने दुबई में अपनी सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक क्षमता का दमदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को दुबई में आयोजित 'एक जिला-एक उत्पाद' (ODOP) और जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस प्रदर्शनी में प्रदेश के 6 विशिष्ट विरासत उत्पादों को प्रदर्शित किया है, जिन्हें अगले 7 दिनों तक दुनिया भर से आने वाले लोग देख सकेंगे. प्रदर्शनी का उद्देश्य सिर्फ मध्यप्रदेश की कला और शिल्प को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ना भी है. इसी के साथ मुख्यमंत्री के चार दिवसीय दुबई दौरे की शुरुआत भी हुई, जहां निवेश, व्यापार और वैश्विक साझेदारी को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकें और संवाद हुए.

दुबई में शुरू हुई ODOP और GI उत्पादों की प्रदर्शनी

दुबई के बिजनेस बे स्थित ताज दुबई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के ओडीओपी और जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मंच मिला है. प्रदर्शनी आगामी 7 दिनों तक आमजन के लिए खुली रहेगी, जहां स्थानीय नागरिकों के साथ विदेशी पर्यटक और व्यापारिक प्रतिनिधि भी इन उत्पादों को करीब से देख सकेंगे.

6 विरासत उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र

प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश के छह विशेष उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है. इनमें बैतूल का बेल मेटल क्राफ्ट, अशोकनगर की चंदेरी साड़ी, खरगोन के महेश्वर की महेश्वरी साड़ी, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, भोपाल की जरी-जरदोजी कला और ग्वालियर कारपेट शामिल हैं. ये सभी उत्पाद प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, परंपरागत कौशल और निर्यात क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं. सरकार की कोशिश है कि इन उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक बढ़े और कारीगरों को नए अवसर मिलें.

वैश्विक निवेश मिशन की भी हुई शुरुआत

दुबई दौरे के साथ ही मध्यप्रदेश के वैश्विक निवेश मिशन की भी औपचारिक शुरुआत हुई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में गया प्रतिनिधिमंडल 7 से 9 सितंबर तक आयोजित एआईएम कांग्रेस 2026 में हिस्सा लेगा. सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, औद्योगिक साझेदारियों और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है.

प्रवासी भारतीयों से किया संवाद

दुबई पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत भारतीय मिशन के अधिकारियों और वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने किया. होटल फॉर्च्यून एट्रियम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 50 प्रवासी भारतीय शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय राज्य की वैश्विक ब्रांडिंग और विकास यात्रा के महत्वपूर्ण साझेदार हैं. उन्होंने प्रवासी समुदाय को मध्यप्रदेश के विकास अभियान से जुड़ने का भी आग्रह किया.

भारतीय राजनयिकों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉ. दीपक मित्तल और दुबई एवं नॉर्थ अमीरात के भारतीय महावाणिज्य दूत डॉ. ई. विष्णु वर्धन रेड्डी के साथ बैठक की. इस दौरान मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और निवेशक-अनुकूल नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने भारतीय मिशन से यूएई के बड़े निवेशकों और संस्थागत समूहों के साथ संपर्क स्थापित कराने में सहयोग का अनुरोध किया.

अरब संसद के अध्यक्ष से निवेश और व्यापार पर चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यामाही से भी मुलाकात की. दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश, कृषि, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के विषय पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने अरब निवेशकों को मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा, फार्मा, चिकित्सा उपकरण, वस्त्र उद्योग, लॉजिस्टिक्स और शहरी अवसंरचना क्षेत्रों में मौजूद अवसरों की जानकारी दी.

GIS-2027 के लिए दिया आमंत्रण

मुख्यमंत्री ने अरब देशों के संसदीय नेतृत्व और व्यापारिक प्रतिनिधियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में शामिल होने का निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए तेजी से उभरता हुआ राज्य है, जहां विश्वस्तरीय औद्योगिक ढांचा और निवेश-अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं. इसके माध्यम से पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ आर्थिक सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है.

वैश्विक मीडिया के सामने रखी विकास की तस्वीर

दुबई में आयोजित मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक, पर्यटन और लॉजिस्टिक क्षमताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेशकों के लिए दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारी का वातावरण तैयार कर रही है. उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम, तेज स्वीकृति प्रक्रिया और प्रदेश की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति को निवेशकों के लिए बड़ी ताकत बताया.

AIM कांग्रेस के विशेष कार्यक्रम में भागीदारी

दुबई दौरे के पहले दिन का समापन एआईएम कांग्रेस 2026 के विशेष नेटवर्किंग कार्यक्रम ‘टाइकून्स रात्रि भोज' में शामिल होकर हुआ. इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बड़े निवेशक, वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मध्यप्रदेश में विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, नवकरणीय ऊर्जा, शहरी अवसंरचना, तकनीक और निर्यात आधारित उद्योगों में उपलब्ध निवेश अवसरों को प्रमुखता से रखा. 

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