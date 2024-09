Stree 2 फिल्म में दिखाये गेटवे से जुड़ा खौफनाक किस्सा, बनाने वाले ने आखिर क्यों दे दी थी अपनी जान

Stree 2 location Chanderi: राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री आपने देखी ही होगी. इस फिल्म के लास्ट सीन पर अगर आपने गौर किया हो तो सड़क के बीचों-बीच एक गेट नजर आता है. ऐसा लगता है कि ये गेट किसी शहर का प्रवेश द्वार है. इसी गेट के सामने राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर को लास्ट में सीऑफ करने आता है और श्रद्धा कपूर गायब हो जाती है. ये गेट जितनी दिलचस्प सीन के साथ फिल्म में दिखाई देता है. दिलचस्प है कि स्त्री 2 में भी इस गेट को दिखाया गया है. इससे जुड़ी ऐतिहासिक कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है. ये गेट स्थित है मध्यप्रदेश के चंदेरी शहर में, जिसे कटी घाटी गेट कहा जाता है.

एक पहाड़ को काट कर बना गेट (Story Behind The Rumoured Haunted Gateway)

ये गेट मध्यप्रदेश के चंदेरी शहर की पहचान बन चुका हैं. इस गेट के साथ ही इसे बनाने का दिलचस्प इतिहास जुड़ा है. असल में जहां ये गेट बना है वहां किसी जमाने में बड़ा पहाड़ हुआ करता था. उस पहाड़ को काट कर ये गेट बनाया गया. आज भी गेट के आसपास वो पहाड़ का हिस्सा दिखाई देता है. वैसे इतिहास में ऐसी बहुत सी जगह दर्ज हैं, जो एक ही पहाड़ को काट कर बनाई गई, लेकिन इस गेट की खास बात ये है कि इसे सिर्फ एक ही रात में तैयार किया गया, वो भी सिर्फ एक ही शख्स ने एक रात में ये कमाल करके दिखाया. ये गेट 10 मीटर ऊंचा है और 25 मीटर चौड़ा है. घाट काट कर बने होने के कारण इसे कटी घाटी गेट कहा जाता है.

ऐसी है ट्रैजिक स्टोरी (What is the backstory behind Kati Ghati)

