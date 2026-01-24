विज्ञापन
मध्‍य प्रदेश के मुरैना में स्‍कूली छात्रा का अपहरण व उसके साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. पुल‍िस ने तत्‍परता द‍िखाते हुए आरोपी को महज छह घंटे में अरेस्‍ट कर ल‍िया. 

स्कूल जाती 13 साल की बालिका का अपहरण, कमरे में बंद कर की छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के मुरैना में स्कूल जा रही एक बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया. आरोपी युवक उसे अपने कमरे पर ले गया और वहां बंद कर दिया. 

जानकारी के अनुसार मुरैना जिले के अम्बाह थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरपुरा गांव निवासी 13 वर्षीय बालिका शहर के मुरैना तिराहे पर अपने परिवार के साथ निवास करती है. आज सुबह वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. चौराहे पर उसकी मुलाकात युवक शिवम उर्फ भोलू से हुई.

आरोपी ने कपड़े दिलाने और बाजार घुमाने के नाम पर बालिका को बहलाया और अपने कमरे पर ले गया. वहां पहले से उसका सहयोगी देवेश मौजूद था. कमरे में पहुंचते ही देवेश ने बाहर से ताला बंद कर दिया.

छेड़खानी का विरोध करने पर धमकी

बालिका द्वारा विरोध किए जाने पर शिवम उर्फ भोलू ने जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ छेड़खानी करने लगा. जब बालिका स्कूल नहीं पहुंची तो परिजन उसकी तलाश में निकल पड़े. तलाश के दौरान वे उस कमरे तक पहुंचे, जहां से आवाज आ रही थी. परिजनों ने कमरे का ताला तोड़कर बालिका को बाहर निकाला.

पुलिस कार्रवाई, आरोपी जेल भेजा गया

घटना के बाद पीड़ित बालिका परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंची. शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध बहला-फुसलाकर दुष्कर्म की नीयत से अपहरण किए जाने का मामला दर्ज किया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 6 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी शिवम उर्फ भोलू को गिरफ्तार कर जेल भ‍िजवा द‍िया. 

