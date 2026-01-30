विज्ञापन
रद्दी कागज पर छात्रों को हलुआ-पूड़ी खिलाने वाले प्रभारी प्राचार्य पर गिरी गाज, कलेक्टर रानी के प्रस्ताव पर कार्रवाई

Maihar Principal suspended: मैहर के सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस पर छात्रों को रद्दी कागज पर विशेष भोज परोसने के मामले में प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है. कलेक्टर की रिपोर्ट पर रीवा आयुक्त ने यह कार्रवाई की है. 

रद्दी कागज पर छात्रों को हलुआ-पूड़ी खिलाने वाले प्रभारी प्राचार्य पर गिरी गाज, कलेक्टर रानी के प्रस्ताव पर कार्रवाई

Maihar News: मध्य प्रदेश के मैहर जिले में 77वें गणतंत्र दिवस पर विशेष भोज रद्दी कागज पर परोसने के मामले में प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया है. घटना के वीडियो वायरल होने और जांच के बाद  रीवा के आयुक्त बीएस जामोद ने यह कार्रवाई की गई है.     

ज्ञात हो कि जिले के शासकीय हाई स्कूल भटिगवां में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष भोज में छात्रों को कागज पर मध्यान्ह भोजन परोस दिया गया था. वीडियो वायरल होने के बाद मैहर कलेक्टर रानी बाटड ने 27 जनवरी 2026 को  पूरे प्रकरण की जानकारी प्रतिवेदित की थी. प्रतिवेदन के अनुसार, 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के पर विद्यालय में विशेष भोज आयोजित किया गया था. इस दौरान प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार त्रिपाठी की उपस्थिति में छात्र-छात्राओं को कागज पर परोसकर भोजन खिलाया गया.  

कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया जवाब  

यह घटना शासन के नियम-निर्देशों और राष्ट्रीय पर्व की गरिमा के प्रतिकूल पाई गई. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संस्था प्रमुख की लापरवाही के चलते बच्चों के लिए उचित और सम्मानजनक भोजन व्यवस्था नहीं की गई. कलेक्टर ने द्वारा घटना को अत्यंत निंदनीय मानते हुए प्रभारी प्राचार्य त्रिपाठी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की. साथ ही, प्रभारी प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.  निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी 29 जनवरी 2026 तक उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके बाद आयुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया.  

शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हुई

प्रशासन का मानना है कि प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार त्रिपाठी की लापरवाह कार्यशैली के कारण विद्यालय में अव्यवस्था उत्पन्न हुई. साथ ही, शासन-प्रशासन की छवि भी धूमिल हुई. इस पर प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार त्रिपाठी (मूल पद उच्च माध्यमिक शिक्षक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना नियत किया गया है. 

