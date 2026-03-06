मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नहीं आने से इंदौर का 28 साल पुराना बजरबट्टू सम्मेलन निरस्त

मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले 28 साल से आयोजित होने वाला परंपरागत बजरबट्टू सम्मेलन इस बार निरस्त कर दिया गया है. यह फैसला उस समय लिया गया जब कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया.

जानकारी के अनुसार, होली पर्व के बाद आने वाली रंगपंचमी से एक दिन पहले पूर्व संध्या पर इंदौर में हर साल बजरबट्टू सम्मेलन का आयोजन किया जाता था. इस कार्यक्रम की खास बात यह रहती थी कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हर साल किसी न किसी सरप्राइज गेटअप में मंच पर पहुंचते थे, जो पूरे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बन जाता था.

फाग उत्सव में भी शामिल नहीं हुए

बताया जा रहा है कि भागीरथपुरा में हाल ही में सामने आए दूषित पानी कांड के बाद से मंत्री विजयवर्गीय ने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली है. इसी कारण वे अपनी विधानसभा में आयोजित फाग उत्सव में भी शामिल नहीं हुए थे.

आयोजक बोले- हमें बहुत दुख

कार्यक्रम के आयोजक अशोक चौहान ने बताया कि सम्मेलन निरस्त होने का हमें बहुत दुख है, क्योंकि पिछले एक महीने से इसकी तैयारियां चल रही थीं. लगभग सभी तैयारियां पूरी भी हो चुकी थीं. लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के शामिल नहीं होने के कारण इस बार कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा.

प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को लेकर मां से विवाद, पैसे नहीं दिए तो बेटे ने गला दबाकर मार डाला

गैर में भी कोई बड़ा नेता नहीं होगा शामिल

बताया यह भी जा रहा है कि इस बार रंगपंचमी की पारंपरिक गैर में भी कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होगा. इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी गैर से जुड़े आयोजन में आने से इनकार कर दिया है.

शोध, प्रयोग और नई खोज करनी है? IAT 2026 के लिए करें आवेदन, IISER के सात संस्थानों में मिलेगा एडमिशन