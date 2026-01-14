छत्तीसगढ़ में पुल से नीचे गिरी कार में लगी आग, दो लोगों की जलकर मौत

Korba Car Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बुधवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक कार पुल से नीचे गिर गई. गिरने के तुरंत बाद अचानक आग लग गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि यह हादसा बांगो थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में तड़के सुबह हुआ था.

एक कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई और उसमें आग लग गई. अधिकारियों ने बताया कि दो लोग कार में सवार होकर बलरामपुर जिले में आयोजित तातापानी महोत्सव में शामिल होने जा रहे थे. मदनपुर गांव के करीब पहुंचते ही लगभग 4 बजे चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया, जिससे कार पुल से नीचे जा गिरी.

मृतकों की हुई पहचान

उन्होंने बताया कि पुल से नीचे गिरते ही कार में धमाका हुआ और उसमें आग लग गई. पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में कार सवार गोपाल चंद्र डे (42) और अरुण सेन (36) की मौत हो गई. दोनों लोग बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- DA Hike: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र के समान मिलेगा महंगाई भत्ता, CM साय ने की घोषणा