MP सरकार लेकर आयी है किसान कल्याण पर्व क्विज; ट्रैक्टर-बुलेट-स्कूटी से लेकर विजेताओं को मिलेंगे ये पुरस्कार

Kisan Kalyan Swabhiman Parv Quiz: किसानों के कल्याण, स्वाभिमान और समृद्धि के उद्देश्य से संचालित योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) ने एक बड़ा और अभिनव कदम उठाया है. संस्कृति विभाग के अंतर्गत वीर भारत न्यास तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग संयुक्त रूप से वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व' (Kisan Kalyan Swabhiman Parv) के रूप में मना रहे हैं. इसी क्रम में प्रदेश स्तर पर एक विशाल ऑनलाइन इनामी क्विज़ प्रतियोगिता शुरू की गई है. संस्कृति संचालनालय के संचालक एनपी नामदेव और मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार एवं वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता का प्रथम चरण 15 मार्च 2026 तक चलेगा और विजेताओं को कुल 6.50 करोड़ रुपये के आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल और ई-स्कूटर शामिल हैं.

किसानों को योजनाओं से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल : श्रीराम तिवारी

वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह पहल किसानों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सरकारी योजनाओं से बेहतर ढंग से जोड़ने की दिशा में ‘मील का पत्थर' साबित होगी. किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत वर्षभर बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ और महाकौशल सहित विभिन्न अंचलों में लोक एवं जनजातीय कलाओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

श्रीराम तिवारी के अनुसार, यह केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि किसानों के सम्मान और साझेदारी का उत्सव है. किसान प्रदेश और राष्ट्र की आत्मा हैं, और यह पर्व उनकी इसी भूमिका को रेखांकित करता है. लोकरंग और पारंपरिक कलाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश एक किसान-केंद्रित विकास मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है.

इन कार्यक्रमों के माध्यम से खेती, किसान जीवन, परंपरा और आधुनिक योजनाओं का एक सांस्कृतिक संगम प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि किसान अपनी जड़ों से जुड़ते हुए नवीन योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकें.

ऑनलाइन क्विज़: 6.50 करोड़ रुपये के पुरस्कार, 55 ट्रैक्टर भी शामिल

इस पर्व की प्रमुख विशेषता है प्रदेश स्तर का इनामी ऑनलाइन क्विज़, जो विशेष रूप से किसानों के लिए डिजाइन किया गया है. क्विज़ में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा संचालित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, भावांतर भुगतान योजना और गोपालन योजना पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे.

प्रथम पुरस्कार: 55 ट्रैक्टर

द्वितीय पुरस्कार: 55 बुलेट मोटरसाइकिल

तृतीय पुरस्कार: 55 ई-स्कूटर

55 किसान विकास केंद्रों को 11,000 रुपये

55 कृषि उपज मंडियों को भी 11,000 रुपये

इसके अलावा अन्य आकर्षक उपहार भी इस क्विज में शामिल हैं.

ऐसे होगा चयन

विजेताओं का चयन जिलावार लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा, जिससे हर जिले और हर अंचल के किसानों को समान अवसर मिल सके. क्विज़ www.veerbharatnyas.com पर ऑनलाइन आयोजित की जा रही है. किसानों को पंचायत स्तर के किसान विकास केंद्रों, कृषि मंडियों और संबंधित सरकारी तंत्र से तकनीकी सहयोग दिया जाएगा ताकि कोई भी किसान जानकारी या संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए.

