Abhyudaya Madhya Pradesh Quiz: अभ्युदय मध्यप्रदेश क्विज के विजेताओं का सम्मान; CM मोहन के साथ चाय पर चर्चा भी

Abhyudaya Madhya Pradesh Quiz Winners: भय नहीं, भ्रम नहीं, पूरा विश्वास, विरासत के साथ विकास के मूलमंत्र पर आयोजित डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश क्विज के 24 विजेताओं का सम्मान 13 जनवरी 2026 सीएम हाउस पर आयोजित सम्मान समारोह में किया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्वयं विजेता अभ्यर्थियों को सम्मानित करेंगे एवं सभी विजेताओं के साथ चाय पर चर्चा करेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव विजेताओं को लैपटॉप, ई-बाइक, ई-स्कूटी, 24 विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेंगे.

मध्यप्रदेश ने विकास के दो सफल वर्ष पूर्ण : श्रीराम तिवारी

वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव तिवारी ने बताया कि यह गौरव का पल है जब मुख्यमंत्री डॉ. माेहन यादव के नेतृत्व में राज्य विरासत को संरक्षित करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है सेवा भाव, सुशासन और दायित्वबोध के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने विकास के दो सफल वर्ष पूर्ण किए हैं.

वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव तिवारी ने कहा कि इसी का परिणाम है कि प्रदेश के विभिन्न आयुवर्ग, हर समुदाय, दूरस्थ अंचलों से अभ्युदय मध्यप्रदेश क्विज में लाखों लोगों ने भागीदारी की. आज मौका आया है उन तमान युवाओं, छात्र-छात्राओं, बेटियों और बेटाें के सम्मान का जिन्होंने अपने ज्ञान से मध्यप्रदेश में निरंतर हो रहे विकास को पहचाना.

परंपरा, धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के सम्मान के साथ संस्कृति को केंद्र में रखकर प्रदेश निरंतर नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है. अभ्युदय मध्यप्रदेश क्विज़ इसी दृष्टि का सशक्त माध्यम बना, जो युवाओं को हमारी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और विकास यात्रा से जोड़ता है. इस आयोजन ने ज्ञान, उत्तरदायित्व और सहभागिता को प्रोत्साहित किया.

