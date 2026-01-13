Madhya Pradesh: कन्या छात्रावास के भोजन में कीड़ा, 5–6 छात्राएं बीमार, मामले को दबाने का आरोप; छात्राएं पहुंची कलेक्ट्रेट

Khandwa Utkrisht Girls Hostel Worms found in Food: मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के मोघट थाना क्षेत्र स्थित एमएलबी स्कूल के पीछे बने उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है. छात्रावास में परोसे गए भोजन में गोप (इल्ली जैसा कई पैरों वाला कीड़ा) निकलने के बाद खाना खाने वाली 5 से 6 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. उल्टी और घबराहट की शिकायत के बाद छात्राओं को मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल लाया गया.

5 छात्राओं की थालियों में निकली 3 इंच लंबी इल्लियां

खंडवा के सीनियर जनजाति बालिका छात्रावास की छात्राओं को वार्डन रेखा प्रजापति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती हैं. उन्हें सड़ा-गला और इल्ली मिला भोजन दिया जाता है. सोमवार को 5 छात्राओं की थालियों में 3 इंच लंबी इल्लियां निकली. उल्टियां होने के बाद छात्राओं ने इलाज के लिए कहा तो वार्डन उन्हें अपने साथ ही अस्पताल लेकर पहुंची. आधे घंटे में ही डिस्चार्ज करवाकर हॉस्टल ले आईं.

छात्राएं पहुंची कलेक्ट्रेट

इसके बाद हॉस्टल में रहने वाली सभी छात्राएं शाम करीब 5 बजे कलेक्ट्रेट के लिए निकल पड़ीं. वो पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंची.

कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से मिलने की मांग की. अधिकारियों ने कलेक्टर के बैठक में व्यस्त होने की बात कही. इस पर सभी छात्राएं कलेक्टर के कमरे के सामने ही जमीन पर बैठ गईं और नारे लगाने लगी. इस दौरान जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे. उन्होंने छात्राओं को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो कलेक्टर से मिलने के लिए अड़ी रही.

अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख ने छात्राओं की सुनी समस्या

एक घंटे तक प्रदर्शन और नारेबाजी के बावजूद जब कलेक्टर गुप्ता नहीं आए तो छात्राएं उठीं और सभागार की तरफ दौड़ लगा दी. हंगामा देखकर अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख मौके पर पहुंची और छात्राओं की समस्या सुनी.

बताया जा रहा है कि सुबह के भोजन में कीड़ा निकलने के बावजूद छात्राओं को वही भोजन कराया गया. बाद में जब भोजन में कीड़े की जानकारी सामने आई तो कुछ छात्राएं घबरा गईं और उन्हें उल्टियां होने लगीं. इसके बाद छात्रावास की अधिक्षिका रेखा प्रजापति छात्राओं को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचीं. प्राथमिक जांच के बाद अधिक्षिका छात्राओं को वापस हॉस्टल ले गईं.

खाना खाने के बाद छात्राओं की हुई उल्टियां

मामले की सूचना जिला प्रशासन तक पहुंचने के बाद जांच टीम गठित करने की बात कही गई है. वहीं आरोप है कि मामले को दबाने के प्रयास में छात्रावास अधिक्षिका ने हाल ही में नियुक्त रसोइया से छात्राओं के सामने पैर पकड़कर माफी मंगवाई, ताकि मामला रफा-दफा

किया जा सके. इस घटनाक्रम ने छात्रावास की व्यवस्थाओं और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मामले की कराई जा रही है जांच

अपर कलेक्टर के.आर. बड़ोले ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग के एक छात्रावास में भोजन में कीड़ा निकलने और कुछ छात्राओं की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली है. उप संचालक जनजातीय कार्य विभाग के माध्यम से जांच कराई जा रही है. जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद अभिभावकों में भी नाराजगी है और छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

