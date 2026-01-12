विज्ञापन
इंदौर में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़: नामी ब्रांड का माल तैयार कर करते थे सप्लाई, 500000 रुपये का सामान जब्त

Indore News: बड़ी मात्रा में नकली पान मसाला तैयार कर बाजारों में सप्लाई की जा रही थी. जब्त सामान की कुल कीमत 5,00,000 रुपये बताई जा रही हैं, जिसमें में पाऊच पेकेंग मशीन, पाऊच सीलींग मशीन, सुपारी ओवन ड्रायर, सुपारी कटर मशीन, विमल रोल, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कत्था, चूना, टबैको लिव्किड, थैली विमल पान मसाला शामिल है...

Fake Pan Masala Manufacturing Company Busted: मध्य प्रदेश के इंदौर में नकली पान मसाला बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है. यह फैक्ट्री रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही थी. जानकारी के मुताबिक, आरोपी विमल पान मसाला का हूबहू नकली पान मसाला बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रहे थे. यह कार्रवाई थाना कनाडिया ने की है. कार्रवाई के दौरान मिलावाट खोर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 

अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री पर कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, थाना कनाडिया को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कनाडिया क्षेत्र सहारा सिटी होम्स बिचोली मरदाना बायपास स्थित मकान में अवैध गतिविधि चल रही है. थाना प्रभारी कनाडिया डॉ. सहर्ष यादव द्वारा मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर एसीपी खजराना जोन 02 इंदौर से सर्च वारंट प्राप्त कर सहारा सिटी मकान नंबर एस 19 को सर्च किया गया तो मुखबिर सूचना सही पाई गई. मकान के अंदर तीन व्यक्ति व नकली पान मसाला बनाने उपकरण मौजूद थे.

नकली पान मसाला तैयार कर बाजारों में हो रही थी सप्लाई

विमल पान मसाला जैसा हूबहू नकली पान मसाला बड़ी मात्रा में तैयार कर बाजारों में सप्लाई की जा रही थी. थाना कनाडिया ने 318 (4), 349 (ए), 3(5) बी.एन.एस 51, 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया है.

पान मसाला की कीमत 5,00,000 रुपये

जब्त सामान में पाऊच पेकेंग मशीन, पाऊच सीलींग मशीन, सुपारी ओवन ड्रायर, सुपारी कटर मशीन, विमल रोल, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कत्था, चूना, टबैको लिव्किड, थैली विमल पान मसाला जिसकी कुल कीमत 5,00,000 रुपये बताई जा रही हैं.

