केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया को सोमवार को शिवपुरी में सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, जांच के बाद उनकी हालत स्थिर पाई गई और उन्हें छुट्टी दे दी गई. जानकारी के मुताबिक, सोमवार को यात्रा के दौरान एक चलती कार के सनरूफ से उनका सीना टकरा गया था. उस समय उन्हें कोई खास परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ देर बाद सीने में दर्द शुरू हो गया. इसके बाद उन्हें एहतियातन शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने वहां करीब 40 मिनट तक उन्हें निगरानी में रखा और कई मेडिकल जांचें कीं. हालत सामान्य पाए जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

महा आर्यमन सिंधिया शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे. सीने में दर्द की शिकायत को गंभीर मानते हुए उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ईसीजी, एक्स-रे और सीटी स्कैन समेत जरूरी जांचें की गईं. डॉक्टरों ने बताया कि कोई गंभीर चोट नहीं है. इलाज के बाद वह टूरिस्ट विलेज के लिए रवाना हो गए, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी.

मांसपेशियों में आई थी चोट

जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय रिशेश्वर ने बताया, 'महा आर्यमन सिंधिया ने सीने में दर्द की शिकायत की थी. जांच में मांसपेशियों में चोट पाई गई है. उन्हें दवाएं दी गई हैं और सपोर्ट बेल्ट पहनने की सलाह दी गई है. फिर से उनकी सेहत की जांच की जाएगी.'

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना दिन में उस समय हुई जब महा आर्यमन सिंधिया कोलारस विधानसभा क्षेत्र में एक युवा सम्मेलन में शामिल हुए थे और बाद में कॉलेज मैदान में एक क्रिकेट मैच देखने गए थे. वह वाहन के सनरूफ से बाहर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तभी अचानक ड्राइवर के ब्रेक लगाने से उनका सीना सनरूफ से टकरा गया, जिससे मांसपेशियों में चोट आई.

चंदेरी का प्रस्‍तावित दौरा रद्द

अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक जिला अस्पताल के बाहर जमा हो गए. सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल तैनात किया गया.

स्वास्थ्य कारणों से महा आर्यमन सिंधिया का अशोकनगर जिले के चंदेरी का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया. चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि अचानक तबीयत खराब होने के कारण कार्यक्रम स्थगित किया गया है. मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने भी दौरा रद्द होने की पुष्टि की.

महा आर्यमन सिंधिया रविवार शाम दो दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे थे. रविवार को जिले में भव्य रोड शो हुआ, जबकि सोमवार को कोलारस और पिछोर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा तय था.