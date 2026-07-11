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एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई का 4 लड़कियों से कनेक्शन! नाना पटवारी से फिर हो सकती है पूछताछ 

इंदौर के चर्चित ड्रग्स मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार चार हाई प्रोफाइल युवतियों से कथित कनेक्शन की जानकारी सामने आई है. राजेंद्र नगर पुलिस नाना पटवारी से फिर पूछताछ कर सकती है.

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एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई का 4 लड़कियों से कनेक्शन! नाना पटवारी से फिर हो सकती है पूछताछ 

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. इंदौर के चर्चित ड्रग्स मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ गया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान नाना पटवारी का कथित तौर पर चार हाई प्रोफाइल युवतियों से कनेक्शन सामने आया है. बताया जा रहा है कि इन युवतियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने नाना पटवारी को एक बार फिर पूछताछ के लिए थाने बुलाया है. मामले में नए खुलासों के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है.

जांच में सामने आया नया एंगल

इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में चल रही ड्रग्स नेटवर्क की जांच के बीच अब एक नया पहलू सामने आया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान चार हाई प्रोफाइल युवतियों और नाना पटवारी के बीच कथित संपर्क की जानकारी मिली है. बताया जा रहा है कि पूछताछ में युवतियों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनकी पुलिस अब पड़ताल कर रही है.

फ्लैटों में ड्रग्स पार्टी के आरोप

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में राऊ और अमितेश नगर क्षेत्र के कुछ फ्लैटों का जिक्र भी सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि इन फ्लैटों में कथित तौर पर पार्टियां आयोजित होती थीं. पुलिस अब इन जानकारियों की सत्यता जांचने और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है.

ड्राइवर भूरू भी पुलिस हिरासत में

इस मामले में नाना पटवारी के ड्राइवर भूरू को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. अधिकारियों का मानना है कि उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं. पुलिस विभिन्न लोगों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है.

आज फिर हो सकती है लंबी पूछताछ

राजेंद्र नगर पुलिस ने नाना पटवारी को दोबारा पूछताछ के लिए थाने बुलाया है. वहीं, चारों युवतियों से भी विस्तृत पूछताछ किए जाने की तैयारी है. जांच एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि मामले में सामने आए आरोपों और बयानों के पीछे क्या तथ्य हैं.

ड्रग्स नेटवर्क की जांच में आया नाम

दरअसल, इंदौर में ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान नाना पटवारी का नाम सामने आने की बात कही गई. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कई घंटों तक पूछताछ की थी. मामला सामने आने के बाद यह प्रदेश की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गया.

पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद नाना पटवारी को छोड़ दिया था. हालांकि उनके खिलाफ फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला अभी जांच के दायरे में है और सभी तथ्यों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है.
 

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