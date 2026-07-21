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मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस का धरना, राहुल गांधी के समर्थन में विधायकों का प्रदर्शन 

मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी के समर्थन में धरना दिया. NEET परीक्षा और दिल्ली में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा. कैलाश विजयवर्गीय के चर्चा से इनकार के बाद विधानसभा परिसर में हंगामा बढ़ गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया.

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मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस का धरना, राहुल गांधी के समर्थन में विधायकों का प्रदर्शन 

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को उस समय सियासी तापमान बढ़ गया, जब कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली में राहुल गांधी के समर्थन में विधानसभा परिसर के भीतर धरना शुरू कर दिया. विपक्ष ने सदन में NEET परीक्षा और दिल्ली में छात्रों से जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा की मांग उठाई, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उस दौरान विधानसभा में मौजूद थे, जबकि कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए.

दरअसल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में कहा कि NEET का मुद्दा विधानसभा की कार्यवाही से सीधे तौर पर जुड़ा विषय नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती. मंत्री के इस रुख से कांग्रेस विधायक नाराज हो गए और विरोध दर्ज कराने के लिए विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए. कांग्रेस ने इसे छात्रों के मुद्दों की अनदेखी बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे राजनीतिक प्रदर्शन करार दिया. इस मुद्दे को लेकर सदन के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.

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