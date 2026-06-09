दिल्ली अग्निकांड के बाद जबलपुर में फायर सेफ्टी पर सख्ती: स्कूल समेत 325 संस्थानों को नोटिस

देशभर में हाल के अग्निकांडों से सबक लेते हुए जबलपुर नगर निगम ने बड़े हादसों को रोकने के लिए कमर कस ली है. नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने शहर के करीब 325 स्कूलों, अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर उनकी फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जमा करने के निर्देश दिए हैं. नगर निगम द्वारा पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन अब तक अपेक्षित संख्या में संस्थानों ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं.

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, नोटिस प्राप्त संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फायर एनओसी प्रस्तुत करनी थी, लेकिन अब तक केवल लगभग 60 से 70 संस्थानों ने ही एनओसी जमा कराई है. बड़ी संख्या में संस्थान अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे नगर निगम की चिंता बढ़ गई है.

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्ती

नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी. जिन संस्थानों द्वारा फायर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं.

नगर निगम का कहना है कि स्कूल, अस्पताल और कोचिंग संस्थानों जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, इसलिए फायर सेफ्टी मानकों का पालन अनिवार्य है. अधिकारियों का मानना है कि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर किसी भी संभावित बड़े हादसे को रोका जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी. जिन संस्थानों द्वारा फायर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं.

फायर NOC के मुख्य नियम