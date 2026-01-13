विज्ञापन
विशेष लिंक

बांग्लादेशी मीडिया ने मुस्तफिजुर को IPL से निकालने के बारे में सवाल पूछा तो आगबबूला हुए मोहम्मद नबी

Mustafizur Rahman-KKR IPL Controversy: अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से जुड़े विवाद के बारे में एक सवाल पूछने पर एक रिपोर्टर को फटकार लगा दी है.

Read Time: 2 mins
Share
बांग्लादेशी मीडिया ने मुस्तफिजुर को IPL से निकालने के बारे में सवाल पूछा तो आगबबूला हुए मोहम्मद नबी
  • अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर एक रिपोर्टर के सवाल पर गुस्सा जताया था
  • केकेआर ने BCCI के निर्देशानुसार आईपीएल 2026 के लिए मुस्तफिजुर को अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया था
  • बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस विवाद के कारण टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mohammad Nabi Blasts Reporter Over Mustafizur Rahman: अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान और कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े आईपीएल विवाद के बारे में एक सवाल पूछने पर एक रिपोर्टर पर गुस्सा निकाला है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, BCCI के निर्देशों के बाद केकेआर ने आईपीएस 2026 के लिए मुस्तफिजुर को अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया था. जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बौखला गया और T-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से इंकार कर दिया है. 

वहीं दूसरी ओर एक बांग्लादेशी रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नबी से इस विवाद के बारे में सवाल पूछा जिसपर पूर्व अफगानिस्तानी कप्तान भड़क गए. नबी, जो अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नोआखली एक्सप्रेस के लिए खेल रहे हैं, पत्रकार पर गुस्सा हो गए और कहा कि इस विवाद से उनका कोई लेना-देना नहीं है. नबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "इसका मेरे से क्या लेना-देना भाई,  मेरा मुस्तफिजुर से क्या काम है? पॉलिटिक्स में क्या काम है मेरा? 

इस अनुभवी ऑलराउंडर ने ज़ोर देकर कहा कि उनसे इस विवाद के बारे में पूछा ही नहीं जाना चाहिए था. 

"मुझे पता है कि वह एक अच्छा बॉलर है, ये सब बातें..लेकिन जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं, उसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है.

बता दें कि 30 साल के मुस्तफिजुर  ने दिसंबर के मिनी-ऑक्शन में KKR द्वारा रिकॉर्ड 9.20 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद काफी सुर्खियां बटोरीं, जिससे वह IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा पैसे पाने वाले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए.  उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ज़बरदस्त बोली की लड़ाई के बीच 2 करोड़ रुपये की शुरुआती बोली से खरीदा गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammad Mustafizur Rahman, Mohammad Nabi Eisakhil, India Vs New Zealand 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now