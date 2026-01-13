बांग्लादेशी मीडिया ने मुस्तफिजुर को IPL से निकालने के बारे में सवाल पूछा तो आगबबूला हुए मोहम्मद नबी

Mohammad Nabi Blasts Reporter Over Mustafizur Rahman: अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान और कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े आईपीएल विवाद के बारे में एक सवाल पूछने पर एक रिपोर्टर पर गुस्सा निकाला है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, BCCI के निर्देशों के बाद केकेआर ने आईपीएस 2026 के लिए मुस्तफिजुर को अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया था. जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बौखला गया और T-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से इंकार कर दिया है.

वहीं दूसरी ओर एक बांग्लादेशी रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नबी से इस विवाद के बारे में सवाल पूछा जिसपर पूर्व अफगानिस्तानी कप्तान भड़क गए. नबी, जो अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नोआखली एक्सप्रेस के लिए खेल रहे हैं, पत्रकार पर गुस्सा हो गए और कहा कि इस विवाद से उनका कोई लेना-देना नहीं है. नबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "इसका मेरे से क्या लेना-देना भाई, मेरा मुस्तफिजुर से क्या काम है? पॉलिटिक्स में क्या काम है मेरा?

इस अनुभवी ऑलराउंडर ने ज़ोर देकर कहा कि उनसे इस विवाद के बारे में पूछा ही नहीं जाना चाहिए था.

"मुझे पता है कि वह एक अच्छा बॉलर है, ये सब बातें..लेकिन जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं, उसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है.

🚨Afghanistan cricketer Mohammad Nabi silenced Bangladesh propaganda.😡

When questioned about Mustafizur Rahman's IPL release, Nabi lost his temper and blasted the reporter for unnecessary comments.🥶 pic.twitter.com/7GSRzdOTk1 — MuFFatLal Bohra (@arshdeep3444) January 12, 2026

बता दें कि 30 साल के मुस्तफिजुर ने दिसंबर के मिनी-ऑक्शन में KKR द्वारा रिकॉर्ड 9.20 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद काफी सुर्खियां बटोरीं, जिससे वह IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा पैसे पाने वाले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए. उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ज़बरदस्त बोली की लड़ाई के बीच 2 करोड़ रुपये की शुरुआती बोली से खरीदा गया था.