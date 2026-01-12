पाकिस्तान से 100 गुना बड़ा है IPL, BPL की हैसियत जानेंगे तो समझेंगे मुस्तफिजुर पर बांग्लादेश की छटपटाहट

IPL vs PSL vs BPL: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर जब से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया है, तब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बौखला सा गया है. सरकार ने बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है तो बोर्ड ने आईसीसी को पत्र लिखकर भारत से बाहर अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच कराने की बात कही है. क्रिकेट बोर्ड और अंतरिम सरकार के खेल मंत्रालय ने मुस्ताफ़िज़ुर रहमान के मुद्दे को अपने देश का मुद्दा बन लिया है. इसके पीछे एक से ज़्यादा वजहें हैं. एक वजह IPL की अमीरी और दूसरे क्रिकेट लीग से लीग, फ़्रेंचाइज़ी और खिलाड़ियों के बीच पैसे के फ़र्क का भी है.

डेविड वॉर्नर बनाम ऋषभ पंत- IPL- PSL- BPL में करोड़ों का फ़र्क

सबसे ताज़ा उदाहरण पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर को लेकर देखते हैं. डेविड वॉर्नर ने IPL 2025 के ऑक्शन (नवंबर 2024, जेद्दाह, सऊदी अरब ) में अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखी थी. कभी धमाकेदार बैटर रहे 2025 में 38 साल के डेविड वॉर्नर पर IPL ऑक्शन में किसी टीम ने बोली नहीं लगाई.

जबकि डेविड वॉर्नर 2025 के PSL में बिकनेवाले सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए. डेविड वॉर्नर को पिछले साल PSL की कराची किंग्स टीम ने 3 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 2025 के डॉलर की कीमत के मुताबिक तकरीबन 2.7 करोड़ रुपये में खरीदा.

2025 के ही IPL ऑक्शन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये की रकम में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने खरीदा. यानी सबसे महंगे खिलाड़ी के अंतर को देखें तो दस गुणा कीमत का अंतर नज़र आता है.

बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 30 नवंबर, 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के ओपनर बैटर मो. नईम को चटगांव रॉयल्स ने 88,000 अमेरिकी डॉलर या क़रीब 80 लाख रुपये अमेरिकी डॉलर में खरीदा, यानी 1 करोड़ रुपये से भी कम कीमत पर.

क्रिकेट का सुपर पावर है BCCI और IPL

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ये बड़ी फ़िक्र हो सकती है जिसके आड़ में वहां का क्रिकेट बोर्ड मुस्ताफ़िज़ुर का मसला ‘राष्ट्रीय गौरव' जोड़ रहा है. मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा जबकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की आख़िरी बोली में किसी खिलाड़ी को 1 करोड़ भारतीय रुपये भी नहीं मिले. ज़ाहिर है पैसा का भी बड़ा दर्द है. पैसा बड़ी चीज़ है!

भारत क्रिकेट का सुपर पावर है- बेताज बादशाह. ज़ाहिर है दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड या खिलाड़ी बीसीसीआई या IPL को नाखुश नहीं करना चाहता.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खेल एडवाइज़र डॉ. आसिफ़ नज़रूल जैसी शख़्सियत क्रिकेट बोर्ड के कंधे पर इसलिए भी बंदूक रखकर इसलिए भी बयानबाज़ी कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में भी उपमहाद्वीप के सभी देशों की तरह क्रिकेट उनकी ज़िन्दगी का अभिन्न हिस्सा है- उनकी ज़िन्दगी है.

बांग्लादेश में चुनाव- क्रिकेट बना राजनीति का हथियार

बांग्लादेश में 12 तारीख़ को आमचुनाव होने हैं. ऐसे में क्रिकेट को मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम भी हो रहा है. चुनाव की आड़ में राजनेताओं ने क्रिकेट की बलि चढ़ा दी है. खेल जोड़ने का काम करता है. लेकिन यहां क्रिकेट को एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया.

IPL- PSL- BPL की टीमों की कीमत में फ़ासला

अगर टीमों की क़ीमत से तुलना करें तो PSL के टीमों की क़ीमत 56-59 करोड़ भारतीय रुपये लगाई गई. जनवरी 8, 2026 को PCB ने अपनी लीग की 6 टीमों में इज़ाफ़ा किया और 2 और नई टीमें जोड़ दीं- हैदराबाद और सियालकोट की टीमें. PSL के हैदराबाद फ़्रेंचाइज़ी की क़ीमत 6.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर और सियालकोट की क़ीमत 6.61 अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 56 से 59 करोड़ रुपये लगाई गई.

जबकि, IPL की फ़्रेंचाइज़ी टीमों की क़ीमत 5625 करोड़ से 7090 करोड़ भारतीय रुपये में लगाई गई. IPL में बिकने वाली टीमें लखनऊ सुपर जायन्ट्स 7090 करोड़ रुपये में बिकी जबकि अहमदाबाद की गुजरात टाइटंस टीम 5625 करोड़ भारतीय रुपये में. यानी सबसे कम कीमत की टीम को भी पैमाना मानें तो भारत और पाकिस्तान की सबसे कम कीमत वाली टीमों में 100 गुणा का बड़ा अंतर है.

IPL-PSL-BPL के नेटवर्थ

अगर भारत-पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्रीमियर लीग की भी तुलना करें तो IPL का नेटवर्थ 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1 लाख 67,000 करोड़ रुपये) जबकि मीडिया में छपी ख़बरों के मुताबिक PSL की ब्रैंड वैल्यु 6375 करोड़ रुपये बताई जाती है. जबकि, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की कीमत लगभग 45 लाख करोड़ भारतीय रुपये बताई गई है.

