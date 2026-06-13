इंदौर: चिड़ियाघर में दुर्लभ सफेद हिरण का जन्म! गुलाबी आंखों ने खींचा ध्यान, जानें क्या है इसका कारण

इंदौर चिड़ियाघर में इस बार एक ऐसा नन्हा मेहमान आया है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यहां एक दुर्लभ सफेद हिरण के शावक का जन्म हुआ है, जिसकी गुलाबी आंखें उसे और भी खास बनाती हैं. अपने अनोखे रंग और रूप की वजह से यह शावक देखते ही देखते चिड़ियाघर का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है.

दुर्लभ सफेद हिरण का जन्म

इंदौर के चिड़ियाघर में हाल ही में एक सफेद हिरण के शावक ने जन्म लिया है. आमतौर पर हिरण का रंग गेहुंआ या हल्का भूरा होता है, लेकिन इस शावक का रंग पूरी तरह सफेद है. जैसे ही लोग इस अनोखे शावक के बारे में जान रहे हैं, वैसे ही उसे देखने के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही है.

गुलाबी आंखें क्यों हैं खास?

इस नन्हे हिरण की गुलाबी आंखें उसकी सबसे अलग पहचान हैं. सफेद शरीर और हल्की गुलाबी आंखों का यह संयोजन बहुत कम देखने को मिलता है. यही वजह है कि यह शावक बाकी हिरणों से बिल्कुल अलग नजर आता है और लोगों का ध्यान तुरंत खींच लेता है.

क्यों बदला हिरण का रंग?

चिड़ियाघर के जू प्रभारी डॉ. उत्तम यादव के मुताबिक, यह मामला ‘अल्बिनिज्म' से जुड़ा है. अल्बिनिज्म एक आनुवंशिक स्थिति होती है, जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक रंगद्रव्य की कमी हो जाती है. इसी कारण जानवर का रंग सफेद हो जाता है और आंखें गुलाबी दिखाई देती हैं. यह स्थिति बेहद दुर्लभ होती है, इसलिए ऐसे जानवर बहुत कम देखने को मिलते हैं.

सामान्य हिरण से क्यों अलग है यह शावक?

डॉ. यादव बताते हैं कि सामान्यतौर पर मादा हिरण का रंग गेहुंआ होता है और नर का रंग थोड़ा गहरा होता है. ऐसे में पूरी तरह सफेद शावक का जन्म लेना असामान्य बात है. यही वजह है कि यह जन्म चिड़ियाघर के लिए खास माना जा रहा है. चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार, यह शावक पूरी तरह स्वस्थ है. उसकी खास निगरानी की जा रही है और देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही. विशेषज्ञ लगातार उसकी सेहत और विकास पर नजर रखे हुए हैं.

पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र

इस दुर्लभ सफेद हिरण के आने के बाद चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों की उत्सुकता और बढ़ गई है. वन्यजीव प्रेमी और आम लोग इसे देखने के लिए खास तौर पर पहुंच रहे हैं. चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या भी अब बढ़कर करीब 60 हो गई है, लेकिन यह नन्हा सफेद शावक सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है.