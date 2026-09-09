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भोपाल में तेज रफ्तार थार का तांडव: कॉलोनी में 10 से ज्यादा कारों को रौंदा, गेट तोड़कर फरार हुआ चालक

भोपाल के मिसरोद स्थित फॉर्चून सोम्या हेरिटेज कॉलोनी में तेज रफ्तार थार ने 10 से ज्यादा खड़ी कारों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और मुख्य गेट तोड़कर फरार हो गया. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

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भोपाल में तेज रफ्तार थार का तांडव: कॉलोनी में 10 से ज्यादा कारों को रौंदा, गेट तोड़कर फरार हुआ चालक
: मिसरोद में तेज रफ्तार थार ने 10 खड़ी कारों को मारी टक्कर.
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थार (Thar) का तांडव देखने को मिला है. मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित फॉर्चून सोम्या हेरिटेज कॉलोनी में तेज रफ्तार थार कार ने 10 से ज्यादा कारों को जोरदार टक्कर मारी, जो उस समय कॉलोनी की सड़क पर खड़ी हुई थीं. यह कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं.

बताया जा रहा है कि उस समय कार अनियंत्रित हो गई थी और चालक थार में ही था. इस घटना से कॉलोनी के रहवासी हैरान रह गए.

बाल-बाल बचे रहवासी

वाहनों को रौंदने, टक्कर मारने के बाद चालक कॉलोनी का मुख्य दरवाजा तोड़कर मौके से फरार हो गया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है. गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त मौके पर कोई पैदल राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और रहवासी बाल-बाल बच गए.

कई कारें क्षतिग्रस्त हुईं

थार कार जब कॉलोनियों की गलियों में तेज रफ्तार में घूम रही थी और अन्य कारों को टक्कर मारते हुए भाग रही थी, तभी कॉलोनी के रहवासी आवाज सुनकर घरों से बाहर आए. मौके पर हालात देखकर वह दहशत में आ गए. कई लोगों की कारें थार की टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी.

उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मिसरोद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला. फुटेज से कार की पहचान की जा रही है और चालक की तलाश शुरू कर दी है.

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