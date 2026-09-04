ग्वारीघाट में बड़ा हादसा! नर्मदा में डूबी होमगार्ड की पेट्रोलिंग बोट, बरगी के गेट खुलने के बाद बढ़ा था जलस्तर

जबलपुर में बरगी बांध के गेट खुलने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. ग्वारीघाट क्षेत्र में नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए होमगार्ड के जवान लगातार बोट से पेट्रोलिंग कर रहे हैं. शुक्रवार को इसी दौरान एक होमगार्ड बोट अचानक नदी में डूब गई. हालांकि बोट में सवार सभी जवानों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और वे प्रशिक्षित थे, जिसके चलते सभी सुरक्षित बाहर निकल आए. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बोट डूबने की वजह चालक की संभावित त्रुटि मानी जा रही है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं नर्मदा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और होमगार्ड की टीमें लगातार निगरानी और पेट्रोलिंग कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके.

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