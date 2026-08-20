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नमामि गंगे जैसा नमन मिशन MP में: अमरकंटक से अलीराजपुर तक नर्मदा में गंदे नालों की एंट्री होगी बंद, जानिए प्लान

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नमामि गंगे की तर्ज पर नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए नमन मिशन को मंजूरी दी है. जिसके तहत अमरकंटक से अलीराजपुर तक नदी को साफ करने के लिए काम किया जाएगा. नदी में गिरने वाले नालों की एंट्री रोकी जाएगी, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगी. 

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नमामि गंगे जैसा नमन मिशन MP में: अमरकंटक से अलीराजपुर तक नर्मदा में गंदे नालों की एंट्री होगी बंद, जानिए प्लान
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  • मध्य प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे की तर्ज पर नमन मिशन को मंजूरी दी है.
  • नमन मिशन के जरिए नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाने का काम किया जाएगा.
  • अमरकंटक से अलीराजपुर तक नदी में गिरने वाले नालों की एंट्री रोकी जाएगी.

नर्मदा नदी को पवित्र, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नमन मिशन (निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन) को मंजूरी दी है. केंद्र की मोदी सरकार की 'नमामि गंगे' योजना की तर्ज पर तैयार किया गया नमन मिशन प्रदेश की मोहन सरकार का नर्मदा संरक्षण के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है. जिसके तहत नर्मदा नदी में गिरने वाले सीवेज और नालों को पूरी तरह से बंद किया जाएगा. साथ ही नदी के कैचमेंट एरिया को चिह्नित कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. इससे अमरकंटक से अलीराजपुर तक नर्मदा नदी पूरी तरह चमक जाएगी.

मध्य प्रदेश के लिए नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है. इसे जीवनदायिनी नदी माना जाता है, प्रदेश की करीब 33 फीसदी आबादी नर्मदा के पानी का उपयोग पीने में करती है. खेती समेत अन्य जरूरतों के लिए भी लोगों की नर्मदा नदी पर निर्भरता है.

नर्मदा देश की इकलौती ऐसी नदी है, जिसकी लोग परिक्रमा भी करते हैं. लोगों की आस्था और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से कई सरकारी विभागों को एक साथ लाकर इसके बचाव का प्लान तैयार किया है.

नमन मिशन के तहत 16 जिलों में होगा काम

नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है. प्रदेश में इसकी कुल लंबाई करीब 1,077 किलोमीटर है. सरकार का नमन मिशन नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक (अनूपपुर) से लेकर प्रदेश के अंतिम छोर अलीराजपुर तक इसे कवर करेगा. जिसमें अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, जबलपुर, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिले शामिल हैं.

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इन घाटों की बदलेगी सूरत

नमन मिशन (निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन) के तहत नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर सीवेज ट्रीटमेंट और सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा. यह मिशन अमरकंटक, सेठानी घाट, भेड़ाघाट, ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे प्रमुख स्थलों की सूरत बदल देगा.

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6 विभाग मिलकर करेंगे काम, जानिए क्या होगा? 

जानकारी के अनुसार, नमन मिशन की जिम्मेदारी 6 सरकारी विभाग मिलकर संभालेंगे. इसके लिए एक अंतर-विभागीय समन्वय समिति बनाई गई है. मिशन के लिए राज्य बजट, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना और सीएसआर फंड को मिलाकर एकीकृत बजट तैयार किया गया है. जिससे घाटों को इको-फ्रेंडली बनाने, पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 'रियल-टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' लगाने समेत अन्य काम किए जाएंगे. नर्मदा नदी के तटों और घाटों को साफ-सुथरा रखने के लिए 500 मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा. स्थानीय स्तर पर 'नर्मदा मित्र' बनाए जाएंगे जो लोगों को नदी को साफ रखने के लिए जागरूक करने के साथ-साथ अन्य कार्य करेंगे.

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