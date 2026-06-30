शादी के ढाई महीने बाद विवाद: पत्नी पर 5 लाख मांगने और ‘नीले ड्रम’ की धमकी देने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

ग्वालियर में शादी के महज ढाई महीने बाद पति-पत्नी का विवाद पुलिस तक पहुंच गया है. युवक ने अपनी पत्नी पर ब्लैकमेलिंग, पैसे मांगने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित का दावा है कि उसकी पत्नी उससे 5 लाख रुपये की मांग कर रही है और रकम नहीं देने पर उसे “नीले ड्रम में पैक” करने की धमकी दे रही है. युवक ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है और कुछ वीडियो व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी सौंपे हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और महिला का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल मामले की पड़ताल जारी है और पुलिस दोनों पक्षों के तथ्यों की जांच कर रही है.

14 अप्रैल को हुई थी शादी

मुगलपुरा निवासी राहुल जाटव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 14 अप्रैल 2026 को शिवपुरी जिले की युवती राखी के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों साथ रह रहे थे, लेकिन करीब एक महीने बाद 23 मई को पत्नी अपने मायके चली गई. राहुल का आरोप है कि इसके बाद वह वापस नहीं लौटी.

Gwalior News: ग्वालियर पत्नी ब्लैकमेलिंग मामला

पति का आरोप- 5 लाख रुपये मांगे जा रहे

राहुल का कहना है कि पत्नी अब उससे 5 लाख रुपये की मांग कर रही है. उसके मुताबिक रकम नहीं देने पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं. शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि उसे “नीले ड्रम में पैक करने” जैसी धमकी देकर डराया जा रहा है. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और पुलिस जांच कर रही है.

पुलिस को सौंपे वीडियो और अन्य सबूत

पीड़ित पति ने पुलिस को कुछ वीडियो, चैट और अन्य कथित सबूत उपलब्ध कराए हैं. राहुल का कहना है कि उसके पास ऐसे डिजिटल साक्ष्य हैं जो पैसे मांगने और ब्लैकमेलिंग के आरोपों की पुष्टि कर सकते हैं. उसने अपनी शिकायत में कुछ अन्य लोगों से पत्नी के संबंध होने का भी आरोप लगाया है. पुलिस ने सभी दस्तावेज और डिजिटल सामग्री जांच में शामिल कर ली है.

पत्नी की तलाश में जुटी पुलिस

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने महिला से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने बताए गए पते पर नहीं मिली. जांच अधिकारियों के अनुसार महिला की लोकेशन का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उसका पक्ष भी दर्ज किया जा सके.

Blue Drum Threat Case Gwalior: पति पत्नी विवाद

सोशल मीडिया लोकेशन भी खंगाल रही पुलिस

ग्वालियर सीएसपी मनीष यादव के अनुसार मामले की जांच जारी है. पुलिस महिला की सोशल मीडिया गतिविधियों और इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ी लोकेशन संबंधी जानकारी की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि महिला के सामने आने और बयान दर्ज होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

दोनों पक्षों के तथ्यों की होगी जांच

पुलिस का कहना है कि फिलहाल शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है. मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा. फिलहाल ग्वालियर पुलिस महिला का पता लगाने और मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.

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