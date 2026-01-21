VIDEO: आधी रात को ट्रेन की पटरियों पर जाकर लेट गया युवक, गश्त कर रहे जवानों ने देखा तो दौड़कर पहुंचे, वीडियो वायरल

MP Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में देर रात RPF ने युवक की जान सही समय पर पहुंचकर बचा ली. युवक ट्रेन की पटरी पर जान देने के लिए लेट गया था. वह बार-बार कह रहा था, मैं मरने आया हूं. लेकिन आरपीएफ जवान ने युवक को समय रहते बचा लिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात करीब 12.45 बजे की है. आरपीएफ के उप निरीक्षक रविन्द्र राजावत और हेड कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार मीणा रेलवे यार्ड में गश्त कर रहे थे. इस दौरान उन्हें पड़ाव आरओबी के नीचे रेलवे ट्रैक पर कोई लेटा नजर आया. इसके बाद दोनों पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे, उन्हें वहां एक युवक पटरियों पर लेटा हुआ मिला. पुलिसकर्मियों ने उसे वहां से हाटने का प्रयास किया तो उसने इनकार कर दिया, कहने लगा मैं मरने आया है. कुछ देर बाद पुलिसकर्मियों ने उसे जैसे-तैसे पटरी से हटाया और फिर उसे लेकर कार्यालय पहुंचे.

VIDEO: कंडक्टर ने महिला के साथ की बदसलूकी! रोते हुए मासूम ने वो किया जो हर बड़ा बेटा करता, 40 सेकंड का वीडियो देखें

समझाइश देकर छोड़ा

पूछताछ में युवक ने अपना नाम कृष्णा देहलवार (43) निवासी रसूलवाद बताया. उसने बताया कि घरेलू क्लेश से परेशान होकर मरने के लिए निकला था. इसके बाद वह पटरियों पर जाकर लेट गया. कृष्णा को RPF थाने लाकर काउंसलिंग की गई और सूचना देकर उसके परिजनों को भी बुलाया गया है. परिजनों और कृष्णा के बीच सुलह कराकर उसे उनके साथ ही भेज दिया गया. पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. उसे समझाइश देकर छोड़ दिया है कि वह फिर दोबारा ऐसा न करें.

DSP कल्पना वर्मा और कारोबारी टंडन विवाद की जांच में हुए कई खुलासे...गृह विभाग को भेजी 1480 पन्नों की रिपोर्ट में क्या-क्या?

VIDEO: मां से बिछड़ा, जंगल ने सिखाया जीना, कान्हा का बाघ नौरादेही का नया ‘किंग'; मोहली रेंज में ही क्यों छोड़ा?