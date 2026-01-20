Hit And Run Case: स्कूटी सवार बुजुर्ग को मारकर फरार हुआ कंटेनर चालक CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात

Container Killed Elderlymen: ग्वालियर जिले में मंगलवार को एक हिट एंड रन का केस सामने आया, जहां एक कंटेनर ड्राइवर ने 65 बुजुर्ग बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गया. कंटेनर की टक्कर से घायल स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है.

सीसीटीवी में कैद हुए कंटेनर ट्रक चालक ने स्कूटी सवार 65 साल बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारने के बाद एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि टक्कर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई. मौके से फरार हुआ कंटेनर चालक अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है.

टक्कर के बाद मौके पर हुई स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत

रिपोर्ट के मुताबिक कंटेनर ट्रक चालक की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हुए स्कूटी चला रहे मृतक की पहचान बलबीर यादव निवासी मोहनपुर के रूप में हुई है. चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले मृतक बुजुर्ग बाज़ार से दुकान का सामान लेकर लौट रहे थे, तभी वो लापरवाह कंटेनर ट्रक चालक के हिट एंड रन के शिकार हो गए.

सीसीटीवी में कैद हुई कंटेनर ट्रक ड्राइवर की लापरवाही

गौरतलब है हादसा सिरोल थाना क्षेत्र के दिल्ली-झांसी हाइवे स्थित मेहरा टोल के पास हुआ. पूरी घटना वहा इंस्टाल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज में कंटेनर ट्रक ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए और बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए वीडियो में कैद हुआ है, जो उसकी लापरवाही का दर्शाता है.

शव को लेकर कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में मारे गए बुजुर्ग बलबीर यादव के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि कंटेनर चालक की तलाश की शुरू कर दी गई है और मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. सड़क सुरक्षा कानूनों को जेब में रखकर चलने वाले ड्राइवर्स की गलती से अक्सर निर्दोषों को जान गंवाना पड़ता है.

