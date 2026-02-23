नेपाल के धादिंग में यात्री बस नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी

नेपाल के धादिंग में सोमवार को एक बड़े सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा धादिंग में एक यात्री बस के नदी में गिरने से हुआ. इस भीषण सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के प्रवक्ता बिष्णु प्रसाद भट्टा के अनुसार, यह बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी. काठमांड से करीब 90 किलोमीटर पश्चिम में यह बस पृथ्वी हाईवे पर त्रिशुली नदी में गिर गई. यह दुर्घटना रात करीब 1.30 बजे हुई. उन्‍होंने बताया कि हादसे में 26 यात्री घायल हुए हैं.

अभी तक 17 शवों को किया बरामद

बिष्णु प्रसाद भट्टा के अनुसार, दुर्घटनास्थल से अभी तक 17 शव बरामद किए गए हैं और 28 घायल यात्रियों को बस से निकाला गया है. सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले यात्रियों को अस्‍पतालों में भर्ती कराया गया है.

मृतकों में एक न्‍यूजीलैंड का नागरिक भी शामिल

इस दुर्घटना में मारे गए लोगों में एक पुरुष यात्री न्यूजीलैंड का नागरिक है. घायलों में एक जापानी और एक डच महिला शामिल हैं.

हालांकि अभी तक दुर्घटना के सटीक कारण का पता नहीं चल सका है. हालांकि लेकिन पुलिस का मानना ​​है कि तेज गति दुर्घटना का कारण हो सकती है.










