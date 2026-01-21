विज्ञापन
मालिक की शव के साथ रातभर बैठा रहा पालतू कुत्ता, अंतिम संस्कार के लिए 4 KM तक दौड़ा, इमोशनल कर देगा ये Video!

Animal Love: पोस्टमॉर्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक मालिक के पीछे करीब 4 किलोमीटर दौड़ते रहे पालतू कुत्ते को देख परिजनों को दया आ गई और उसे ट्रॉली में बिठा लिया. वफादार कुत्ता जब तक उसके मालिक का अंतिम संस्कार नहीं हो गया, न उठा, न कुछ पिया और न ही कुछ खाया.

PET DOG LOYALTY VIDEO GONE VIRAL

Dogs Loyalty: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इंसान और जानवर के बीच अनोखी बॉन्डिंग को दर्शाता एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में मालिक के प्रति पालतू कुत्ते मोती की वफादारी हैरान करने वाली है. जिले में चर्चा का विषय बने पालतू कुत्ते की वफादारी ने शिवपुरी पुलिस को भी हैरान कर दिया.

मालिक और पालतू कुत्ते मोती की बॉन्डिंग का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. खुदकुशी से हुई मालिक की मौत के बाद पालूत कुत्ता रात भर मालिक की लाश के पास बैठा रहा. पालतू कुत्ता पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक पूरे वक्त अपने मालिक के साथ रहा.

पुलिस ने जारी किया कुत्ते की वफादारी का इमोशनल वीडियो 

गौरतलब है इंटरनेट पर वायरल मालिक और पालतू कुत्ते मोती के बीच यारी का इमोशनल वीडियो शिवपुरी पुलिस द्वारा जारी किया गया है. कुत्ते की वफादार कहानी अब रुक नहीं रही है. बताया जा रहा है कि कुत्ते ने अपने मालिक द्वारा खुदकुशी करने के बाद हुई मौत के बाद खाना पीना छोड़ दिया है.

मालिक की मौत के बाद रात भर लाश के पास बैठा रहा मोती

रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम बडोरा निवासी 40 वर्षीय जगदीश प्रजापति ने सोमवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. परिजनों को जब घटना का पता चला तो उन्होंने देखा कि मृतक का पालतू कुत्ता मोती पूरी रात शव के पास बैठा हुआ था, जैसे कि वह अपने मालिक की रखवाली कर रहा हो.

पोस्टमॉर्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक मालिक के पीछे करीब 4 किलोमीटर दौड़ते रहे पालतू कुत्ते मोती को देख परिजनों को दया आ गई और उसे ट्रॉली में बिठा लिया. वफादार कुत्ता जब तक उसके मालिक का अंतिम संस्कार नहीं हो गया, न उठा, न कुछ पिया और न ही कुछ खाया.

उदास मोती मालिक के कमरे बैठा फांसी के फंदे निहार रहा है

मालिक के अंतिम संस्कार के बाद घर पहुंचा कुत्ता बेहद उदास बताया जा रहा है. कुत्ता लगातार मालिक के कमरे में उस फांसी के फंदे को निहार रहा है, जिस पर लटककर उसके मालिक ने सोमवार की रात जान दी थी. उस रात मौती मालिक को फांसी लगाने रोकने के लिए लगातार भौकता रहा, लेकिन जगदीश नहीं माना था.

पिछले सात साल से बरकरार है मोदी और जगदीश की दोस्ती

काल के गाल में समा चुके 40 वर्षीय जगदीश और लगभग 9 साल के मोती की दोस्ती 7 साल पुरानी थी और 7 साल दोनों एक साथ रह रहे थे.मलिक जगदीश से मोती का प्यार इतना मधुर था कि वह हमेशा उसके साथ रहता था. शायद उसे दुख है कि वह अपने मालिक जगदीश की जान नहीं बचा पाय, यही वजह है कि मोती अब उदास उदास रहता है.

मोती और जगदीश दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते थे. मोती उस दिन भी बड़ा उदास था. जब जगदीश खुदकुशी की कोशिश कर रहा था. उसको एहसास था कि मालिक कुछ गलत कर रहा है, लेकिन मालिक नहीं रुका.

शिवपुरी में चर्चा का विषय बना इंटरनेट पर वायरल हुआ कुत्ता

उल्लेखनीय है मालिक के प्रति वफादारी को लेकर इंटरनेट पर वायरल हुआ कुत्ता जिले में चर्चा का विषय बन चुका है. पालतू कुत्ते की वफादारी से थाना प्रभारी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और एक वीडियो जारी कर कुत्ते की तारीफ की है. पालतू कुत्ते का अपने मालिक के प्रति वफादारी का वीडियो जिसने भी देखा वह इमोशनल हुए बिना नहीं रह सका. 

