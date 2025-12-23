Baby Delivery In Moving Bus: आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर चलती बस में गूंजी किलकारी, फरिश्ता बनीं 108 एम्बुलेंस

Running Baby Delivery: गुना जिले में बीते मंगलवार की रात आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर एक हैरतअंगेज घटना घटित हुई, जब बस में सवार एक गर्भवती महिला के लिए 108 एंबुलेंस सेवा वरदान साबित हुई. प्रसव पीड़ा से गुजर रही गर्भवती महिला का एंबुलेंस स्टॉफ ने चलती बस में प्रसव कराया. जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं.

आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे से गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रही गर्भवती महिला एक निजी स्लीपर बस में सवार थी कि अचानक उसको प्रसव पीड़ा हुई. मौके पर पहुंची 108 एंबुलेंस सेवा तड़पती महिला के लिए जीवनरक्षक बन गई और स्टाफ ने महिला का बस में सुरक्षित प्रसव कराया.

चलती बस में गर्भवती महिला को हुई तेज प्रसव पीड़ा

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उरई जिले के राघवेंद्र परिहार 24 वर्षीय अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चों के साथ गुजरात से घर लौट रहे थे, लेकिन बीती रात करीब 3 बजे पटाई क्षेत्र में महिला को तेज प्रसव पीड़ा हुई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस में तैनात EMT अमित कुमार वर्मा और पायलट संतोष कुमार ने बस के भीतर ही सुरक्षित प्रसव कराया.

24 वर्षीय नेहा ने चलती बस में स्वस्थ बेटे को जन्म दिया

गौरतलब है एंबुलेंस की मदद से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. 24 वर्षीय नेहा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है. हालांकि एबुलेंस सेवा ने जहां कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दो जिंदगियां बचाईं, लेकिन बस चालक ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दीं. बस वाले ने डिलीवरी के तुरंत बाद सीट गंदी होने का हवाला देकर पीड़ित से औने-पौने पैसों की मांग कर डाली.

जमकर हो रही है 108 एंबुलेस स्टाफ की प्रशंसा

बताया जाता है गर्भवती महिला का चलती बस में सुरक्षित प्रसव कराने वाले 108 एंबुलेंस स्टाफ की जमक प्रशंसा हो रही है. घटना की जानकारी मिलते ही गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर एसडीएम शिवानी पाण्डे द्वारा प्रसूता को 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्नदान की गई.

