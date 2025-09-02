GST अफसर बने ईमानदारी की मिसाल, 22 लाख रिश्वत ऑफर कर रहे दो लोगों को CBI से पकड़वाया

- दिल्ली में सीबीआई ने रिवर्स ट्रैप ऑपरेशन के दौरान दो आरोपियों को 22 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया
- जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय के सुपरिंटेंडेंट ने टैक्स चोरी की जांच करते हुए रिश्वत देने वालों की शिकायत की
- आरोपियों ने ऑनलाइन कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए सुपरिंटेंडेंट को भारी रकम की रिश्वत ऑफर की थी
दिल्ली में एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है. यहां सीबीआई ने रेयर "रिवर्स ट्रैप" ऑपरेशन में दो प्राइवेट लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जब वे जीएसटी इंटेलिजेंस के एक सुपरिंटेंडेंट को 22 लाख रुपये रिश्वत देने पहुंचे थे. असल में, जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय के सुपरिंटेंडेंट एक जांच कर रहे थे, जिसमें कई ऑनलाइन कंपनियों पर टैक्स चोरी का शक था. तभी आरोपी सुपरिंटेंडेंट से मिले और कंपनियों को फायदा दिलाने के बदले में मोटी रकम ऑफर की.
अफसर ने ईमानदारी और प्रोफेशनलिज़्म की मिसाल पेश करते हुए तुरंत सीबीआई में शिकायत दर्ज करा दी. इसके बाद में सीबीआई ने चालाकी से "रिवर्स ट्रैप" बिछाया और जैसे ही दोनों आरोपी अफसर को 22 लाख रुपये की रिश्वत देने पहुंचे, टीम ने उन्हें मौके पर दबोच लिया.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं:
- राम सेवक सिंह
- सचिन कुमार गुप्ता
सीबीआई ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद कई ठिकानों पर सर्च भी शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि इस दौरान टैक्स चोरी और रिश्वतखोरी से जुड़े कई और सबूत हाथ लग सकते हैं. यह पूरा मामला एक बार फिर साफ करता है कि अगर ईमानदार अफसर ठान लें, तो भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है. इस ऑपरेशन ने दिखाया है कि सिस्टम में अब भी ऐसे अधिकारी मौजूद हैं, जो दबाव या लालच में आए बिना अपना फर्ज निभाते हैं.
