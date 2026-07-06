कभी नक्सलियों के साए में घिरी थी यहां की खूबसूरती, अब गोलियां नहीं, हॉर्नबिल की आवाज गूंज रही

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला काफी खूबसूरत है. झरनों, जंगली जानवरों और पक्षियों से घिरे जंगल कभी नक्सलियों के साए में घिरे रहते थे, लेकिन अब यहां की प्राकृतिक खूबसूरती आजाद है और लोग घूमने के लिए आ रहे हैं. नक्सल खत्म होने के बाद गरियाबंद के जंगलों की तस्वीर अब बदलने लगी है, जहां कभी सुरक्षा बलों के बूटों की आहट और गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब कैमरे लेकर पक्षी प्रेमी पहुंच रहे हैं. गरियाबंद के कुल्हाड़ीघाट में शुरू हुई हॉर्नबिल सफारी अब मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर दिल्ली तक के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है.

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