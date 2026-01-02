मां मंगाती पाकिस्तानी हेरोइन, बेटा करता सप्लाई; घर में पड़ा छापा तो कैश देख पुलिस के उड़े होश; 9 गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिला पुलिस ने चिट्टा गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है. पंजाब से चिट्टा (हेरोइन) लाकर दुर्ग में बेचने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनसे बड़ी मात्रा में चिट्टा बरामद किया है. यह गिरोह चिट्टा को पाकिस्तान से पंजाब, फिर वहां से 2 हजार प्रति ग्राम के हिसाब से लाकर दुर्ग में लगभग 10 हजार रुपये प्रति ग्राम की दर से बेचा करता था.

ड्रग्स तस्कर, हेरोइन तस्करों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है. इसके अलावा सफेमा कोर्ट के जरिए आरोपियों की संपत्ति भी अटैच की जा रही है. फिर भी शहर में मादक पदार्थों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है. "ऑपरेशन विश्वास" के तहत पुलिस ने दो अलग-अलग गिरोहों पर एक साथ छापेमारी की और 9 आरोपियों को धर दबोचा, जिनमें एक महिला भी शामिल है. चौंकाने वाली बात एक गिरोह की कमान मां के हाथ में थी, जो अपने बेटे के साथ मिलकर यह अवैध धंधा चला रही थी.

मिला हेरोइन और डोडा चूरा

दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ढांचा भवन कुरूद में एक महिला अपने बेटे किशन सिंह (25) के साथ पंजाब से हेरोइन मंगवाकर दुर्ग-भिलाई में बेच रही है. पुलिस की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और महिला के घर पर धावा बोल दिया. वहां का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि आरोपियों के घर से 33.360 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 281.85 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया.

घर से मिले लगभग 9 लाख रुपये

पूछताछ में महिला ने बताया कि वह पंजाब से चिट्टा मंगवाती है और 20,000 रुपये प्रति ग्राम की दर से बेचती है. ग्राहकों तक चिट्टा पहुंचाने का जिम्मा उसके बेटे का था. पुलिस ने महिला की निशानदेही पर घर से चिट्टा बिक्री से कमाए गए 8,90,400 रुपये भी बरामद किए. पुलिस अब इनके पुराने अपराधिक रिकॉर्ड और पंजाब से चिट्टा सप्लाई करने वाले सोर्स की तलाश में जुटी है.

खुर्सीपार में दूसरी कार्रवाई

इसी बीच दूसरी बड़ी कार्रवाई खुर्सीपार थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस को खबर मिली कि मिनी स्टेडियम सुलभ के पास दो संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं. टीम ने मौके पर पहुंचकर मिथिलेश पाठक (43) और परमेश्वर ठाकुर उर्फ पिंटू डेफिनेट (25) को पकड़ा. इनके पास से 8 ग्राम और 6 ग्राम सिंथेटिक चिट्टा मिला. पूछताछ में बताया कि वे हाल ही में पंजाब से चिट्टा लाए हैं और खुर्सीपार, नेहरू नगर, सेक्टर-1 जैसे इलाकों में इसे बेचते हैं.

इनकी निशानदेही पर पुलिस ने छापे मारे और एक के बाद एक गिरफ्तारियां शुरू हो गईं. इस दौरान दीपक गुप्ता, निहाल राय (19), लोकेश अवस्थी (21), रणदीप सिंह (23), मोहम्मद अल्ताफ कुरैशी (24) को चिट्टा के साथ गरफ्तार किया.

कैश सहित 24 लाख का सामान जब्त

दोनों कार्रवाई में करीब 52 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), 281 ग्राम डोडा चूरा, एक स्विफ्ट कार, 9 मोबाइल और लगभग 9 लाख रुपये नकद मिले हैं. कैश सहित पूरा सामान लगभग 24 लाख रुपये का है, जिसे जब्त किया है.