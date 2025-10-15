विज्ञापन
शिवराज सिंह के घर कंधे पर बोरी लादकर पहुंचे जीतू पटवारी, आखिर क्या थी वजह?

मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर बुधवार को सियासी पारा चढ़ गया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जीतू पटवारी अचानक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास पर पहुंच गए.

शिवराज सिंह के घर कंधे पर बोरी लादकर पहुंचे जीतू पटवारी, आखिर क्या थी वजह?
  • मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों के हित में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले
  • पटवारी ने अपने कंधे पर अनाज की बोरी लादकर किसानों को उचित मूल्य दिलाने की मांग की
  • दोनों नेताओं के बीच किसानों की फसलों के उचित समर्थन मूल्य को लेकर लंबी बातचीत हुई
भोपाल:

मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर बुधवार को सियासी पारा चढ़ गया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जीतू पटवारी अचानक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास पर पहुंच गए. किसानों के हक की लड़ाई लड़ने पहुंचे पटवारी का अंदाज खास था. वह अपने कंधे पर अनाज की बोरी लादकर मंत्री के घर पहुंचे. ये मुलाकात किसानों की फसलों के उचित दाम की मांग को लेकर थी.

"किसानों को कब मिलेगा अनाज का असली दाम?"

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर जीतू पटवारी ने उनसे सीधा सवाल किया. उन्होंने पूछा, "आखिर किसानों को अनाज का असली दाम कब मिलेगा?" पटवारी ने फसलों का उचित समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग पर ज़ोर दिया और किसानों को उनके हक का दाम दिलाने की लड़ाई लड़ने की बात कही. काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच किसानों के मुद्दों पर बातचीत हुई. 

समय न मिलने पर अचानक पहुंचे घर

मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने बताया कि उन्हें यह कदम क्यों उठाना पड़ा. उन्होंने कहा, "कई बार मैंने कृषि मंत्री से समय मांगा था, लेकिन मुझे मुलाकात का समय नहीं मिला. इसलिए आज किसानों के सवाल के साथ मैं अचानक उनके घर पहुंच गया."  

Bhopal Breaking News, Bhopal News, Mp News, Shivraj Singh Chahoun, Jeetu Patwari
