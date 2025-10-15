शिवराज सिंह के घर कंधे पर बोरी लादकर पहुंचे जीतू पटवारी, आखिर क्या थी वजह?

मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर बुधवार को सियासी पारा चढ़ गया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जीतू पटवारी अचानक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास पर पहुंच गए. किसानों के हक की लड़ाई लड़ने पहुंचे पटवारी का अंदाज खास था. वह अपने कंधे पर अनाज की बोरी लादकर मंत्री के घर पहुंचे. ये मुलाकात किसानों की फसलों के उचित दाम की मांग को लेकर थी.

"किसानों को कब मिलेगा अनाज का असली दाम?"

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर जीतू पटवारी ने उनसे सीधा सवाल किया. उन्होंने पूछा, "आखिर किसानों को अनाज का असली दाम कब मिलेगा?" पटवारी ने फसलों का उचित समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग पर ज़ोर दिया और किसानों को उनके हक का दाम दिलाने की लड़ाई लड़ने की बात कही. काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच किसानों के मुद्दों पर बातचीत हुई.

यह मध्य प्रदेश के राहुल गांधी है, सोयाबीन की बोरी उठाई कंधे पर, अपने घर से शिवराज सिंह चौहान के घर तक पैदल गए और माँग लिए सीधे कृषि मंत्री से फसल के दाम। pic.twitter.com/hlA2beRmgX — MP Election 2028 (@ElectionMP2028) October 15, 2025

समय न मिलने पर अचानक पहुंचे घर

मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने बताया कि उन्हें यह कदम क्यों उठाना पड़ा. उन्होंने कहा, "कई बार मैंने कृषि मंत्री से समय मांगा था, लेकिन मुझे मुलाकात का समय नहीं मिला. इसलिए आज किसानों के सवाल के साथ मैं अचानक उनके घर पहुंच गया."