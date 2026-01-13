जन आक्रोश रैली में आपस में भिड़ गए कांग्रेस कार्यकर्ता, अपने ही नेता को दिखाए काले झंडे, क्या है मामला 

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. इस दौरान एक दूसरे के साथ धक्का-मुक्की कर उन्होंने हंगामा किया. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा.

दरअसल, जन आक्रोश रैली में शामिल कांग्रेस के दो गुट इस कदर आमने सामने आ गए कि जिला मुख्यालय पर ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित अग्रवाल को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया. वहीं, करैरा में भी दो अलग-अलग कांग्रेसी गुटों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. स्थानीय लोगों ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस अपने भीतर की कलह खत्म नहीं करेगी, तब तक जनता की लड़ाई लड़ना मुश्किल रहेगा. कुल मिलाकर जन आक्रोश रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी की जमकर फजीहत करा डाली.

दो गुट आमने-सामने आए

मामला शिवपुरी जिले के करैरा का है, जहां बीते सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन आक्रोश रैली आयोजित की गई थी. रैली के दौरान पार्टी के भीतर मौजूद दो गुट आमने सामने आ गए. कांग्रेस के एक धड़े ने जिला अध्यक्ष मोहित अग्रवाल के खिलाफ काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी की. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाया गया. इसके बाद ही रैली आगे बढ़ सकी.

मुकद्दर खान की नियुक्ति विवाद का कारण

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का कारण हाल ही में करैरा में नए ब्लॉक अध्यक्ष मुकद्दर खान की नियुक्ति को बताया जा रहा है, कई स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इस नियुक्ति का विरोध किया था. इसी नाराजगी के बीच जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था. रैली में स्मार्ट मीटर, खाद की किल्लत, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और करैरा के स्थानीय मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपना प्रस्तावित था. हालांकि, आपसी खींचतान के चलते मुद्दे पीछे छूट गए और विवाद सुर्खियों में आ गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसी लड़ाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग इन्हें अलग अलग तंग के साथ शेयर कर रहे हैं.

