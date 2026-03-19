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हरियाणा में राज्यसभा चुनाव पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप

हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त और दबाव की राजनीति का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से जांच की मांग की है.

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हरियाणा में राज्यसभा चुनाव पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप
हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद सियासत गरमा गई है.

Haryana News: हरियाणा में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल असीम कुमार घोष से मिला. इस दौरान कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए.

भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने चुनाव में ‘‘राजनीतिक शिकारी'' की तरह व्यवहार किया. पार्टी का कहना है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त, अनुचित सौदेबाजी और दबाव बनाने जैसे हथकंडे खुलेआम अपनाए गए.

ज्ञापन में उठाए कई मुद्दे

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया. पार्टी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

निर्वाचन अधिकारी पर भी सवाल

कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी आईएएस पंकज अग्रवाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए. पार्टी का आरोप है कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया. हालांकि अग्रवाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने सभी काम नियमों के अनुसार किए.

चुनाव के नतीजों पर विवाद

सोमवार को राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान हुआ था. इसमें भाजपा के संजय भाटिया ने एक सीट जीती, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध ने कड़े मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को हराकर दूसरी सीट हासिल की.

क्रॉस वोटिंग ने बढ़ाया तनाव

चुनाव के दौरान कांग्रेस के पांच विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे, जिससे मामला और गरमा गया. हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने नांदल को जिताने के लिए हर संभव कोशिश की, जिसमें प्रलोभन और दबाव की राजनीति शामिल थी.

लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल

कांग्रेस नेता रघुवीर सिंह कादियान ने कहा कि सरकार का रवैया न केवल चुनाव में बल्कि विधानसभा के भीतर भी अलोकतांत्रिक रहा है. पार्टी ने राज्यपाल से इस पूरे मामले की गहन जांच कराने की मांग दोहराई है.

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