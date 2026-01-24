Film City Chhattisgarh: चित्रोत्पला फ़िल्म सिटी का भूमिपूजन; CM विष्णु देव साय ने कहा- छॉलीवुड को मिलेगी पहचान

Film City Raipur Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ को शनिवार के दिन उस वक्त एक बड़ी सौगात मिली, जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नया रायपुर के तूता क्षेत्र में बनने वाली चित्रोत्पला फ़िल्म सिटी (Chitrotpala Film City) का भूमि पूजन किया. लगभग 93 एकड़ में विकसित होने वाली यह भव्य परियोजना राज्य में फ़िल्म उद्योग के विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है. सरकार के अनुसार फ़िल्म सिटी का निर्माण दो चरणों में होगा. पहले चरण का विकास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. वहीं दूसरे चरण का विकास पीपीपी मॉडल (40:60 अनुपात) में किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट पार्टनर द्वारा लगभग 250 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. कुल मिलाकर यह परियोजना 400 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी. अधिकारियों ने बताया कि पूरा प्रोजेक्ट लगभग पांच वर्ष में तैयार हो जाएगा.

Raipur, Chhattisgarh: The foundation stone-laying ceremony for the Chitrotpala Film City and Tribal Cultural Convention Centre was held today, with Chief Minister Vishnu Deo Sai performing the bhoomi pujan. The Film City will be developed at Mana–Tuta in Raipur

ऐसी होगी फिल्म सिटी

फ़िल्म सिटी को आधुनिक फिल्म निर्माण की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है. इसमें इंडोर एवं आउटडोर शूटिंग सेट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सेट, पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं, प्रोडक्शन ऑफिस, तथा आर्ट गैलरी और म्यूजियम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी. अधिकारियों का कहना है कि यह न केवल स्थानीय कलाकारों और फिल्मकारों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि बाहरी प्रोडक्शन हाउस को भी छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करेगी.

भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और लोक परंपराओं ने हमेशा देश में अपनी अलग पहचान बनाई है. “फ़िल्म सिटी का निर्माण राज्य के कलाकारों, तकनीशियनों और फिल्मकारों के लिए नए अवसर खोलेगा. यह परियोजना छॉलीवुड उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.”

Raipur, Chhattisgarh: At the foundation stone-laying ceremony of the Film City in Raipur, Indian film director and producer Anil Sharma says, "Everyone will benefit, and a large, high-quality industry will emerge, on an international level. People from Odisha, Kolkata, Mumbai,… pic.twitter.com/73mqUNmPZ9 — IANS (@ians_india) January 24, 2026



कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन, छॉलीवुड सुपरस्टार एवं विधायक अनुज शर्मा, और एक्टर सुनील तिवारी भी मौजूद रहे. सभी ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य की सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगा.

