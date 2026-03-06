UPSC Interview: संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम 6 मार्च 2026 को घोषित कर दिया है. छत्तीसगढ़ के रायपुर की वैभवी अग्रवाल ने ऑल इंडिया स्तर पर 35वीं रैंक हासिल की है. यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान छत्तीसगढ़ी साड़ी से जुड़े सवाल का रोचक जवाब देकर वैभवी IAS अफसर बनने में सफल रही हैं.
Vaibhavi Agrawal UPSC Success Story: तीसरे प्रयास में मिली सफलता
NDTV से बातचीत में वैभवी अग्रवाल ने अपनी सक्सेस स्टोरी साझा की. वैभवी के अनुसार साल 2026 में उन्हें यूपीएससी के तीसरे प्रयास में सफलता मिली. पहले दो प्रयासों में असफलता मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी.
उन्होंने बताया कि शुरुआती दो अटेम्प्ट में असफल होने के बाद अपनी कमियों को समझा और उन्हें सुधारने पर काम किया. असफलताओं से सीख लेकर उन्होंने तैयारी को और बेहतर बनाया और लगातार मेहनत जारी रखी.
Chhattisgarhi Saree: इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ी साड़ी पर पूछा गया सवाल
वैभवी अग्रवाल ने यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान अपने अनुभव को भी साझा किया. उन्होंने बताया कि दिल्ली में हुए साक्षात्कार के दौरान उनसे एक बेहद रोचक सवाल पूछा गया. इंटरव्यू के समय वैभवी ने छत्तीसगढ़ी ट्राइबल आर्ट डिजाइन वाली साड़ी पहन रखी थी. पैनल के एक सदस्य ने उनसे पूछा कि साड़ी पर बना यह आर्ट क्या दर्शाता है.
इस सवाल के जवाब में वैभवी ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति से जुड़ा पारंपरिक आर्ट है. उनके इस जवाब से इंटरव्यू पैनल काफी प्रभावित हुआ. वैभवी की रैंक को देखते हुए यह माना जा रहा है कि उनको IAS सर्विस कैडर अलॉट हो सकता है. हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वे आईएएस, आईपीएसस या आईएफएफस जैसी कौनसी टॉप सर्विस कैडर में जाएंगी.
बचपन में ही हो गया था मां का निधन
वैभवी ने कहा कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए शुरुआती असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए. फल की चिंता किए बिना लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है. वैभवी के पिता शीतल अग्रवाल ने बताया कि जब वैभवी केवल 4 साल की थीं, तब उनकी मां प्रतिभा अग्रवाल का निधन हो गया था. इसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा और कड़ी मेहनत की. वैभवी अग्रवाल का कहना है कि वह भविष्य में महिलाओं के हित में काम करना चाहती हैं.
रूपल जायसवाल के इंटरव्यू का सवाल भी चर्चा में
