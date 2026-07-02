बिग बॉस फेम तान्या मित्तल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने लगाया गंभीर आरोप

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने बिग बॉस से चर्चा में रही तान्या मित्तल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए ग्वालियर पुलिस से शिकायत की है. फैजान का आरोप है कि तान्या मित्तल के खिलाफ पहले दर्ज कराई गई शिकायत वापस लेने के लिए उन्हें लगातार धमकियां दिलाई जा रही हैं. उनका दावा है कि देश और विदेश के अलग-अलग नंबरों से फोन कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है. मामले में फैजान ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और अपनी सुरक्षा की मांग की है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है.

एसएसपी कार्यालय पहुंचे फैजान अंसारी

मुंबई निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने ग्वालियर के एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन सौंपा है. आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि तान्या मित्तल के खिलाफ उनके द्वारा पूर्व में की गई शिकायत को वापस लेने के लिए उन्हें लगातार दबाव और धमकियां दी जा रही हैं. उनका कहना है कि मामले की जांच पहले से चल रही है और इसी सिलसिले में उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था.

Tanya Mittal Controversy: पुलिस से शिकायत करते फैजान

भारत और विदेश से आने लगे धमकी भरे कॉल

फैजान अंसारी का दावा है कि उन्हें अलग-अलग स्थानों से लगातार फोन कॉल किए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कभी उत्तर प्रदेश तो कभी दुबई से कॉल कर उन्हें धमकाया जा रहा है. शिकायत के अनुसार कॉल करने वाले लोग उनसे पहले दर्ज कराई गई शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं. फैजान का कहना है कि उन्होंने इन कॉल्स की जानकारी पहले भी पुलिस को दी थी.

पुलिस को सौंपे कॉल रिकॉर्डिंग और सबूत

फैजान अंसारी के अनुसार उन्हें 2 जुलाई को ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था. उन्होंने बताया कि करीब दो से तीन घंटे तक उनका बयान दर्ज किया गया. इस दौरान उन्होंने कथित कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल डाटा और अन्य उपलब्ध साक्ष्य भी जांच अधिकारियों को सौंपे. उनका दावा है कि उपलब्ध रिकॉर्डिंग में बार-बार तान्या मित्तल का नाम सामने आ रहा है.

'मेरी जान को खतरा है'

फैजान अंसारी ने शिकायत में अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचती है तो इसकी जिम्मेदारी तान्या मित्तल और उनके परिवार की होगी. साथ ही उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

मामले में पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों को जांच के दायरे में लिया है. फिलहाल पुलिस द्वारा कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल नंबरों और अन्य तकनीकी तथ्यों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सत्यता और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. बता दें कि तान्या मित्तल पर लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के दावों पर आधारित हैं. मामले की जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है.

मामला सुर्खियों में आया

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और चर्चित रियलिटी शो से जुड़े नाम सामने आने के कारण यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि आरोपों को लेकर अभी जांच जारी है और पुलिस की आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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