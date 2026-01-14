बीजेपी विधायक को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश! MLA ने कहा- पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी 

BJP MLA Honey Trap Case: मध्य प्रदेश के धार जिले की धरमपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने दो लोगों पर हनी ट्रैप में फंसाने और ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. विधायक का कहना है कि उनसे दो करोड़ रुपए और एक फोर व्हीलर की मांग की गई. इनकार करने पर बदसलूकी और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी. धामनोद पुलिस ने विधायक की शिकायत पर आरोपी महिला और उसके साथी आसिफ अली पर मामला दर्ज किया है.

मामले को लेकर बुधवार को विधायक कालू सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का सिलसिलेवार खुलासा किया. विधायक ने बताया कि 23 दिसंबर को एक महिला मदद मांगने धामनोद स्थित उनके कार्यालय पहुंची थी. उस वक्त वे भोपाल में थे. उनकी गैरमौजूदगी में महिला एक दिन तक कार्यालय में ही रुकी रही. अगले दिन महिला भोपाल पहुंची और विधायक के आवास पर आई, जहां उसने 15 हजार रुपए की आर्थिक मदद मांगी. जिससे किराए के मकान से समान शिफ्ट कर सके. विधायक ने कहा कि मैंने इतनी राशि देने से इनकार कर दिया, एक हजार रुपये देकर जाने के लिए कह दिया

महिला ने विधायक पर लगाए आरोप

विधायक का आरोप है कि इसके करीब डेढ़ घंटे बाद महिला ने फोन कर आरोप लगाया कि उसे गलत मंशा से भोपाल बुलाया गया. इस दौरान महिला और उसके साथी आसिफ अली जो कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, उसने फोन पर गाली-गलौज की और बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दी. विधायक के मुताबिक यहीं से ब्लैकमेलिंग शुरू हुई और उनसे दो करोड़ रुपए तथा फोर व्हीलर की मांग की.

पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी- विधायक

विधायक ठाकुर ने बताया कि 25 दिसंबर को मैं धामनोद थाने शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई. बुधवार को मैंने धार पहुंचकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को आवेदन सौंपा और एसपी मयंक अवस्थी को लिखित शिकायत दी. शिकायत में विधायक ने आरोप लगाया कि आसिफ अली ने लव जिहाद के तहत महिला से विवाह किया है और अब उसके साथ मिलकर उन्हें और क्षेत्र के अन्य लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है. वहीं, एसपी से मुलाकात के दौरान यह भी कहा गया कि जांच में विधायक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हो सकता है.

गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज

पुलिस का पक्ष मामले पर धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह ने बताया कि विधायक की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ था. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और आगे वैधानिक जांच की जा रही है.